Die Firma Wasgau hat weiterhin Interesse, einen Supermarkt in Weisenheim am Sand zu betreiben. Das berichtete Ortsbeigeordneter Holger Koob (CDU) im Bauausschuss am Donnerstag. Dort stellte er einen ersten Planentwurf vor, wie sich der Einkaufsmarkt in das Gebiet zwischen Schafweideweg, Speyerer Straße und Bahnlinie einfügen könnte. Zwei Vertreter der Planungsfirma für Wasgau wollen am Donnerstag, 18. April, 18.15 Uhr, in die Gemeinderatssitzung kommen, die Planungen vorstellen und Fragen beantworten, kündigte Koob an. Der Markt soll durch den Bebauungsplan „Auf der Schafweide“, der ein Mischgebiet ausweist, möglich gemacht werden. „Noch ist nichts entschieden, wir beschäftigen uns damit, weil Wasgau in die Offensive gegangen und auf uns zugekommen ist“, sagte Koob.