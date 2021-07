Bei so manchem Spaziergang in den Weinbergen kann man sie sehen: Niströhren. Und wussten Sie, dass darin kleine Eulen wohnen? Diese Tierchen stehen nicht nur auf der Liste der bedrohten Vogelarten, sondern sie sind für mich ein Vorbild. Ein Vorbild wie Vertrauen gelingen kann.

Und es ist noch gar nicht so lange her, da durfte ich einen Steinkauz in meiner Hand halten. Gemeinsam mit zwei Kollegen vom Nabu durfte ich dabei sein, als die kleinen Käuzchen, die dieses Jahr geschlüpft sind, beringt wurden. Vorsichtig nahm mein Kollege die kleinen Eulchen aus der Niströhre und packte sie behutsam eine Stofftasche. Unten wieder angekommen, wurden sie herausgenommen, gewogen und beringt, sodass der Nabu sehen und nachvollziehen kann, inwieweit sich die Population dieser kleinen, vom Aussterben bedrohten Tiere entwickelt.

Und ich durfte ihn in meiner Hand halten. Ganz ruhig, mit großen Augen schaute mich der kleine Kauz an. Offen, vertrauensvoll und neugierig. Ohne zu picken oder zu verkrampfen. Voller Vertrauen war dieses kleine Tier in meiner Hand.

Es hat mich berührt. Und ich muss zugeben: fallen lassen, vertrauen, das geht nicht von jetzt auf gleich, so wie bei diesem kleinen Vogel. Der Steinkauz ist mir da um einiges voraus. Er kennt mich nicht, zumal die Niströhren nur am helllichten Tag geöffnet werden können. Die Tiere, eigentlich nachtaktiv, müssten meinem Empfinden nach ziemlich verschreckt sein. Umso mehr bewundere ich dieses Tier. Es wehrt sich nicht, öffnet seinen Blick, vertraut und blinzelt einem vielleicht sogar zu.

Wie viel mehr müsste ich das doch auch können, denke ich mir. Vielleicht liegt es daran, dass der Steinkauz nicht darüber nachdenkt, was er tut, sondern es einfach macht.

Und ja: vielleicht sollten wir es einfach tun, entgegen allem, was der Kopf dagegenspricht – einfach nur vertrauen.

Simon Martin Krug, Pfarrer für die protestantischen Kirchengemeinden in Ellerstadt, Friedelsheim und Gönnheim