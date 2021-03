Von Thomas Diener

Seit über einem Jahr hält uns die Pandemie in einem Ausnahmezustand fest. Das geht vielen an die Substanz. Es hinterlässt seine ganz eigenen Spuren in zwischenmenschlichen Bereichen und zudem bislang noch nicht abzuschätzende Schäden wirtschaftlicher Natur. Die Depressionen, gerade auch unter jungen Menschen, nehmen zu. Wir Menschen sind eben nur bedingt belastbar. Irgendwann kommt dann jeder an seine Grenzen.

Ich kann es durchaus verstehen, dass viele die andauernden Diskussionen um den Impfstoff und wer, wann mit was geimpft werden soll, leid sind. Unter vielen Menschen herrscht zudem eine große Verunsicherung aufgrund des in der vergangenen Wochen entwickelten Stufenplans im Umgang mit der Pandemie. Viele haben Fragen in Bezug auf die Selbsttests. Ich verstehe auch die Menschen, die nach Kontakt suchen und sich nicht länger mehr durch Einschränkungen bestimmen lassen wollen. Wirkliches Leben ist zuallererst Begegnung. All dies verstehe ich nur allzu gut. Dennoch ist jetzt nicht die Zeit, unvorsichtig und nachlässig zu werden. Wer immer dies nicht akzeptieren kann, der provoziert die Konsequenzen für sich und für andere. Manche reden von einer dritten Welle. Käme es nicht gerade jetzt darauf an, einander zu helfen durchzuhalten? Die Anfänge der Pandemie haben eine große Solidarität unter den Menschen entstehen lassen, die langsam und allmählich wieder zerbröckelt. Schade eigentlich!

Wie sieht der Alltag nach der Krise aus?

Vor diesem Hintergrund stellt sich mir die Frage, was wir aus dem hinter uns liegenden Jahr für uns und unser Leben und Zusammensein lernen konnten? Wie wird unser Alltag aussehen, wenn wir die Krise überstanden haben? Nutzen wir die Chance eines Neubeginns? Ist uns bewusst, dass wir viele der Lösungen, die uns vor der Zeit der Pandemie nützlich erschienen, so jetzt nicht mehr anwenden können, anwenden dürfen? Was gilt es neu zu denken: in der Familie, in der Partnerschaft, unter Freunden, am Arbeitsplatz, in den Gemeinden, in der Kirche, in unserer Gesellschaft, hinsichtlich der Fragen, wie Schöpfung und Umwelt bewahrt bleiben können und wie wir insgesamt nachhaltiger leben können? Diese Fragen sind nicht neu. Corona lässt sie nur nochmals offensichtlicher werden.

Die Dinge neu denken

„Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss“, sagt der Philosoph Heraklit (520 v.Chr.). Es sei unser Körper, der in den Fluss steigt, gestern und heute, aber niemals ist es dasselbe Wasser. So wie man nicht zweimal in dasselbe Wasser steigen kann, so kann man auch sonst nichts zweimal machen. Die Zeit ist vorbei. Es ist nicht, wie es war. Es ist neu. Die Situation kommt nicht zurück. Das mag erschreckend erscheinen, birgt zugleich aber die Chance in sich, die Dinge neu zu denken und auf die drängenden Fragen unserer Zeit möglicherweise, neue Antworten zu finden.

Eine andere Frage drängt sich mir auf: Wenn alles so vergänglich und immer wieder auch neu zu denken ist, gibt es dabei auch etwas sich Durchtragendes; etwas, an das der Mensch sich halten kann? Der christliche Glaube bringt spätestens doch an dieser Stelle Gott ins Spiel. Paulus sagt: „Gott ist für uns!“ (Röm 8,31) Ich glaube, dass Gott in jeder Herausforderung mit uns Wege geht, die uns zum Heil werden wollen. Von Gott dürfen wir alles erwarten – jetzt und auch nach Corona! Er ist der Punkt, auf den wir zuströmen. Er ist die Kraft, die unsere Entwicklung steuert. Darauf will ich vertrauen. - Gott segne unseren Alltag, das Heute und das Morgen, das, was einmal war und das, was unter uns und mit uns neu beginnen will. Er segne unser Leben und mache uns bereit für einen Neubeginn.

Thomas Diener ist Kooperator in der Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesus in Bad Dürkheim.