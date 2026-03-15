Bundeskanzler Merz kommt am Freitag zum Wahlkampfabschluss der CDU in die Salierhalle. Was halten Bürger vom Besuch und welche Themen sind ihnen vor der Wahl wichtig?

Eisbecher, Einkaufstüten und erste Frühlingssonne: Rund um Bahnhof und Römerplatz in Bad Dürkheim ist vom bevorstehenden Kanzlerbesuch noch wenig zu spüren. Für Freitag, 20. März, hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz gemeinsam mit Gordon Schnieder, Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU, zu einer Wahlkampfveranstaltung in der Salierhalle angekündigt. Rund 900 Gäste werden erwartet, die Veranstaltung ist ausgebucht. Zwei Tage später, am Sonntag, wird in Rheinland-Pfalz der neue Landtag gewählt. Was sagen Menschen in der Stadt zum Kanzlerbesuch, welche Themen beschäftigen sie vor der Wahl?

Jugendliche zwischen Neugier und Kritik

Luces Kranz ist mit kurzen Hosen und weißem T-Shirt unterwegs. Der 15-jährige Schüler der IGS Deidesheim weiß vom Besuch des Kanzlers, sogar im Unterricht sei das Thema behandelt worden. „Wir haben auch mit Freunden darüber geredet“, sagt er. Vielleicht gehe er mit einem Mitschüler zur Veranstaltung. „Auch wenn ich kein riesiger Fan vom Kanzler bin.“ Einige Aussagen von Merz sehe er kritisch, erzählt der Schüler.

Etwas überrascht reagieren zwei junge Frauen, die früher das Werner-Heisenberg-Gymnasium besucht haben, auf den Kanzlerbesuch. Henrike Krubasik (21) studiert inzwischen in Freiburg und hat deshalb in Baden-Württemberg gewählt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Hannah Partos (20), die bald ein Studium beginnen will, sitzt sie in der Innenstadt. „Bad Dürkheim scheint ein Hotspot zu sein“, sagt Krubasik. Erst kürzlich war auch die AfD-Spitze wegen einer Wahlkampfveranstaltung in der Salierhalle.

Henrike Krubasik würde sich den Auftritt des Kanzlers zusammen mit ihren Eltern gern anschauen. Wichtig sind den jungen Frauen vor allem Bildung und Angebote für junge Menschen. „Im Wahlkampf wird viel versprochen, danach verschwinden die Themen wieder“, meint Partos.

Wichtige Themen: Bildung, Wirtschaft und Verkehr

Lisa Klement (34) aus Bad Dürkheim isst mit ihrer dreijährigen Tochter ein Eis in der Innenstadt. Vom Kanzlerbesuch wusste sie nichts. Grundsätzlich finde sie es aber gut, wenn Politiker auch in kleinere Städte kommen. Bei politischen Themen seien ihr vor allem Klimaschutz und Umwelt wichtig. Gleichzeitig wünsche sie sich vor Ort mehr Angebote für Familien. „Für Rentner gibt es schon viel, für junge Familien könnte es mehr sein.“

Auch Edith Wuttke (73), die seit 1985 in Bad Dürkheim lebt, hätte den Kanzler gern gesehen. Vor einem Supermarkt erzählt sie, dass sie noch unentschlossen ist, wen sie am Sonntag wählen wird. Die Wahlunterlagen lägen bereits zu Hause. „Bildung ist mir sehr wichtig. Ich habe vier Enkelkinder“, sagt sie. Auch Verkehr und Infrastruktur beschäftigen sie. Viele Baustellen würden ihrer Meinung nach zu lange dauern.

Besucher aus der Region

Hans-Jürgen Preißmann (65) ist mit seiner Frau im Wohnmobil unterwegs. Das Paar kommt aus der Region Loreley. Vom Besuch des Kanzlers hatte er nichts gehört. „Aber ich finde es gut, wenn Politiker unterwegs sind und mit den Menschen sprechen.“ Seine Stimme hat er bereits per Briefwahl abgegeben. Zur Orientierung habe er auch den Wahl-O-Mat genutzt. Neben Parteiprogrammen spiele für ihn auch die Sympathie für Kandidaten eine Rolle. Grundsätzlich könne eine Wahlkampfveranstaltung durchaus Einfluss auf die Wahlentscheidung haben, glaubt er.

Weniger Eindruck macht ein Kanzlerauftritt auf Wolfgang Schmitt (66) aus Carlsberg und Volker Schäfer (68) aus Marnheim im Donnersbergkreis. Die beiden machen gerade einen Ausflug nach Bad Dürkheim. „Ich muss ihn nicht sehen – ich sehe ihn jeden Tag im Fernsehen“, sagt Schmitt schmunzelnd. Für ihre Wahlentscheidung spiele so eine Veranstaltung keine Rolle. Wichtig seien vor allem Wirtschaftswachstum und sichere Arbeitsplätze. Auch Verkehr sei ein großes Thema. Besonders die Straßen in der Region kritisieren sie.

Stimmen aus dem Alltag

Auch Taxifahrer Kristo Ivica (59) hat vom großen Interesse an der Veranstaltung gehört. Seit 16 Jahren fährt er Taxi in Bad Dürkheim. „Viele Fahrgäste haben mir erzählt, dass sie gern hingehen würden, aber es ist schon ausgebucht“, weiß er. Selbst würde er sich den Kanzler-Auftritt ebenfalls anschauen. Gleichzeitig ist er skeptisch: „In der Politik wird viel versprochen, aber nur ein Teil umgesetzt.“ Themen wie Rente, Wirtschaft und Verkehr kämen in Gesprächen mit seinen Fahrgästen immer wieder auf.