Was soll man tun, wenn ein Corona-Selbsttest positiv ausfällt? Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim weist darauf hin, dass bei einem positiven Selbsttest-Ergebnis umgehend ein PoC-Antigen-Test durch geschultes Personal vorgenommen werden muss. Dieser gebe mehr Aufschluss, da er unter fachlicher Aufsicht stattfindet. Dieser Test könne kostenlos bei einer Schnelltest-Stelle, also einem Schnelltest-Zentrum oder bei einem entsprechenden Arzt oder Apotheker, gemacht werden. Bei einer Terminvereinbarung sollte hier erwähnt werden, dass bereits ein Selbsttest positiv ausfiel. Fällt dieser Test an offizieller Stelle ebenfalls positiv aus, folgt als dritter Schritt eine Kontrolle mit einem PCR-Test und einem laborbestätigten Ergebnis. Es ist laut Kreis sehr wichtig, sich sofort nach dem ersten positiven PoC-Testergebnis von anderen abzusondern. Keinesfalls dürfe man damit warten, bis ein positives Ergebnis des PCR-Kontrolltests vorliegt. Weiterhin sollte man nach einem positiven Schnelltest alle Personen informieren, mit denen man in den letzten zwei Tagen engen Kontakt hatte.