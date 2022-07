Beim Dürkheimer Gesundheitsdialog des Evangelischen Krankenhauses geht es in der kommenden Woche über Schluckstörungen im Alter. Sigrid Göttlicher, Chefärztin Geriatrie, hält am Donnerstag, 14. Juli, 18.30 Uhr, in der Cafeteria Krankenhauses einen Vortrag zum Thema „Mir bleibt der Bissen im Halse stecken“.

Beim Gesundheitsdialog stellen Mediziner und andere Fachleute Gesundheitsthemen laienverständlich vor. In ihrem Vortrag erklärt die Ärztin, mit welchen Untersuchungen sich Probleme rechtzeitig erkennen lassen und wie man das Schlucken wieder erleichtern kann. Es gelten die 2G-Regel und FFP2-Maske-Pflicht. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Spenden für die Palliativstation sind willkommen. Weitere Informationen unter 06322 607 245 und auf www.diakonissen.de.