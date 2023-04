Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weihnachtsshopping ist stressig, dennoch strömen die Leute an den Adventswochenenden in großer Zahl in die Innenstädte. Gerne wird so ein Einkauf mit einem Weihnachtsmarkt- oder Restaurantbesuch verbunden. In diesem Jahr ist alles anders. Also was tun gegen die leere Innenstadt?

Wer in den vergangenen Wochen in der Dürkheimer Innenstadt unterwegs war, der kann sich selbst ein Bild machen. Für die, die nicht da waren, fasst es Christine Michler zusammen: „Es ist