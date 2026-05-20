Was hilft im Hochsommer gegen Hitze in der Wohnung? Die Stadt Bad Dürkheim lädt in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zum Vortrag “Kühler Wohnen – Was tun gegen die Hitze?“ für Donnerstag, 28. Mai, um 19 Uhr in den Ratssaal des Rathauses, Mannheimer Straße 24, ein. Wie kann man der anstehenden Hitze zu Hause in der Sommerzeit mit „kühlem Kopf“ begegnen? Ziel sei es laut Mitteilung, die Hitze gar nicht erst hereinzulassen. Denn sei die Wohnung einmal aufgeheizt, sei es mühsam sie wieder herunterzukühlen. Der Vortrag mit einem Energieberater der Verbraucherzentrale gebe nicht nur Verhaltenstipps, sondern zeige auch bauliche und technische Lösungen auf. Um Anmeldung unter klimaschutz@bad-duerkheim.de oder Telefon 06322 9352133 wird gebeten.