Am Freitag hat die einheitliche Bundes-Notbremse die Allgemeinverfügung des Landkreises Bad Dürkheim ersetzt. Dadurch gibt es erneut Änderungen für Bürger und Gewerbetreibende – etwa beim Einkaufen. Auch bei der Ausgangssperre gelten neue Bestimmungen.

Die neuen Regeln im Bundesinfektionsschutzgesetz sind am Freitag in Kraft getreten. Durch das übergeordnete Gesetz werde die seit Sonntag geltende Allgemeinverfügung des Kreises „ersetzt“, teilt die Kreisverwaltung mit – die Verfügung wurde daher am Freitag aufgehoben. „Das Land Rheinland-Pfalz hatte in seiner Bekämpfungsverordnung viele Punkte der Bundes-Notbremse schon umgesetzt. Da wir bereits seit etwa einer Woche über einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100 lagen, galten diese im Landkreis Bad Dürkheim bereits, da wir eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen mussten“, erläutert Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Dennoch gibt es in einigen wesentlichen Punkten Änderungen.

Ausgangssperre: Länger an die frische Luft

Die Ausgangsbeschränkungen gelten nicht mehr ab 21 Uhr wie seit Sonntag im Kreis, sondern erst ab 22 Uhr. Bis 5 Uhr darf man aber weiterhin die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück nicht mehr verlassen. Ausnahmen sind etwa gesundheitliche Notfälle oder dringende medizinische Behandlungen. Ausgenommen sind auch die Ausübung eines Berufs sowie Sorge- oder Umgangsrecht, die Betreuung Unterstützungsbedürftiger, Minderjähriger oder die Begleitung Sterbender und die Versorgung von Tieren. Bewegung an frischer Luft ist bis Mitternacht erlaubt, allerdings nur alleine und nicht in Sportanlagen.

Der Einzelhandel bleibt grundsätzlich geschlossen – das war auch in der Allgemeinverfügung so geregelt worden. Neu ist, dass Terminshopping etwa in Bekleidungsgeschäften zwar erlaubt bleibt, aber nur mit einem Kunden pro 40 Quadratmeter, negativem Schnelltest und Erfassung der Kontaktdaten. Würde die Inzidenz im Landkreis die Marke von 150 übersteigen, wäre nur noch die Abholung von bestellter Ware möglich. Für die Kontaktdatenerfassung kann der Handel im Kreis auf die Luca-App zurückgreifen.

Ausgenommen von Schließungen oder starken Beschränkungen bleiben weiterhin der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumenläden, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel. Diese dürfen aber nur das übliche Sortiment verkaufen.

Tine Michler, Vorsitzende des Dürkheimer Gewerbevereins, sieht eine Ungleichbehandlung des Einzelhandels gegenüber Discountern – etwa, wenn diese Markentextilien verkaufen. Zudem kritisiert sie mangelnde Informationen durch die Behörden: „Es ist für uns unheimlich schwierig, uns so kurzfristig auf die Änderungen einzustellen, zumal wir nicht informiert werden.“

Auch vor Friseurbesuch Coronatest nötig

Sogenannte körpernahe Dienstleistungen sind weiterhin untersagt, außer sie sind medizinisch oder hygienisch notwendig wie etwa Physiotherapie, Fußpflege oder Friseur. Für die Besuche von Friseur oder Fußpflege ist nun ein negativer Coronatest notwendig, der nicht älter als 24 Stunden ist. „Ich begrüße, dass es jetzt bundeseinheitliche Regelungen gibt. Ungünstig ist allerdings, dass sich die Menschen innerhalb kurzer Zeit auf verschiedene Regelungen einstellen mussten, da wir erst vor einer Woche unsere Allgemeinverfügung erlassen mussten. Daran konnten wir nichts ändern, aber ich verstehe, wenn dies für Verwirrung sorgt", räumt Ihlenfeld ein.