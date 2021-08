Spielplätze, ein sicherer Schulweg und der Neubau einer Kindertagesstätte stehen auf der Agenda von Ungsteins Ortsvorsteher Andreas Wolf (CDU). Der Verkehr spielt in dem Dürkheimer Ortsteil wie in jedem Jahr eine zentrale Rolle.

„Uns wurde eine Entscheidung zum Ausbau des Spielbergwegs für 2021 versprochen“, sagt Wolf. Er hofft, dass die dringend benötigte Verkehrsentlastung endlich näher rückt. Mit dem Ausbau des unteren Spielbergwegs wäre schon viel erreicht, so Wolf. Bis die B 271 neu den Ortsteil vom Schwerlast- und Durchgangsverkehr befreit, werde es noch einige Jahre dauern, fürchtet Wolf.

Ungstein brauche einen Parkplatz, nennt Wolf ein weiteres Ziel für 2021. Nachdem im vergangenen Jahr auf den Straßen Parkplätze eingezeichnet wurden, habe sich gezeigt, dass Parkraum fehlt. Die Markierung der Parkplätze habe aber dazu geführt, dass der Verkehr besser fließt. Der Ortsbeirat werde in einer seiner nächsten Sitzungen darüber diskutieren, wo ein Parkplatz angelegt werden kann.

Mit Mitarbeitern des Ordnungsamts der Kreisverwaltung möchte Wolf über das Thema sicherer Schulweg sprechen. Bei einer Ortsbegehung sollen Möglichkeiten gesucht werden, wie die Kinder sicherer zum Schulzentrum Trift kommen können.

Kindergarten: Dem Neubau näher kommen

Das von der Stadt angekündigte Spielplatzkonzept müsse in diesem Jahr endlich kommen, mahnt Wolf an. Es könne nicht sein, dass alte Spielgeräte, die nicht mehr in Ordnung sind, abgebaut werden, aber keine neuen aufgestellt würden, weil das Konzept noch nicht steht. Gerade angesichts der Pandemie „brauchen wir dringend eine Aufwertung der Spielplätze“, so Wolf. Er bekomme immer wieder Anrufe von Familien, die sich über die schlechte Spielplatz-Ausstattung beklagen.

Ungstein möchte einen neuen Kindergarten, erste Schritte zur Realisierung des seit längerem bestehenden Plans sollen in diesem Jahr erfolgen. Der Kindergarten Regenbogen kann aus Kapazitätsgründen keine Plätze für Einjährige anbieten, und in der Einrichtung kann nicht gekocht werden. Da die Parkplatz- und Verkehrssituation an der Kita ebenfalls unbefriedigend ist, soll für eine zeitgemäße Kindertagesstätte ein Neubau errichtet werden. „Ich hoffe, dass es 2021 ein Stück nach vorne geht, zumindest was das Grundstück angeht“, sagt Wolf. Man habe ein passendes Stück Grund im Blick.

Veranstaltungen: Planung auf Eis

Der Ortsteil hat sich für die Dorfmoderation beworben. Eine Zusage des Landes wäre eine Zukunftschance für den Ort, so Wolf. Von der mit der Dorfmoderation verbundenen Unterstützung durch eine Fachfirma erhofft er sich Verbesserungen für das Dorfleben.

Planungen für Veranstaltungen, wie Kerwe oder Römerkelterfest, haben noch nicht begonnen, da man nicht wisse, ob sie stattfinden können. „Wir warten noch ab“, so Wolf. Die Organisationsteams seien gut eingespielt und könnten auch kurzfristig etwas auf die Beine stellen.

