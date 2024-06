Am 9. Juni werden ehrenamtliche Orts- und Stadtbürgermeister gewählt. Im Verbreitungsgebiet der Dürkheimer Ausgabe gibt es nur vier Gemeinden mit mehr als einem Bewerber. Und in einer Gemeinde will sogar niemand Bürgermeister werden.

Noch vor fünf Jahren waren es drei Kandidaten. Neben Torsten Bechtel (CDU) bewarben sich noch Dorothea Geibel (FWG) und Frank Mehlmer (Volt) um das Amt des ehrenamtlichen Stadtbürgermeisters