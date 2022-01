Die Labore sind wegen der hohen Infektionszahlen derzeit überlastet und kommen bei den PCR-Tests deshalb kaum hinterher. Was empfiehlt in dieser Lage das Gesundheitsamt des Landkreises? Und was müssen Infizierte beachten, bis das Gesundheitsamt sich bei ihnen meldet?

Muss oder kann man nach einem positiven Antigen-Schnelltest noch einen PCR-Test machen?

Das Gesundheitsamt in Neustadt fordert keinen PCR-Test, aber es wird zur Sicherheit empfohlen. Nach wie vor hat man nach einem positiven Antigen-Schnelltest einen Anspruch darauf. Die von den Ministerpräsidenten beschlossene Priorisierung ist noch nicht in Kraft getreten.

Können die Mitarbeiter im Gesundheitsamt wegen der hohen Anzahl an Neuinfektionen überhaupt noch jeden Erkrankten kontaktieren?

Das Gesundheitsamt arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, jede positiv getestete Person direkt zu kontaktieren. Aufgrund der steigenden Fallzahlen werde es bald nicht mehr möglich sein, alle Betroffenen noch am gleichen Tag telefonisch zu erreichen. Es wird aber versichert, dass positiv Getestete auf jeden Fall eine Information des Gesundheitsamtes erhalten sollen: entweder per E-Mail, per Post oder als SMS.

Was müssen positiv Getestete bis zum Kontakt mit dem Gesundheitsamt beachten?

Jeder positiv Getestete ist verpflichtet, sich unverzüglich von anderen abzusondern. Also gleich nachdem er oder sie Kenntnis von einem positiven Testergebnis hat. Diese unmittelbare häusliche Isolation schreibt die Absonderungsverordnung des Landes verpflichtend vor. Eigenverantwortliches Handeln ist also wichtig. Darauf hat auch der für das Gesundheitsamt zuständige Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD) hingewiesen. Die Unterbrechung der Infektionsketten sei neben einer hohen Impfquote die beste Verteidigung gegen das Virus.

Kann das Gesundheitsamt noch Kontakte nachverfolgen?

Nein, das können die Mitarbeiter schon seit der Delta-Welle im Herbst nicht mehr leisten. Jeder Infizierte muss selbst seine Kontakte informieren. Auch der Eintrag in die Corona-Warn-App kann helfen, Infektionsketten zu unterbrechen.

Müssen die Kontaktpersonen von Infizierten auch gleich in Quarantäne?

Nein, nicht alle. Von der Quarantäne ausgenommen sind zweifach Geimpfte, deren zweite Impfung nicht länger als drei Monate her ist. Auch für geboosterte Kontaktpersonen gilt die Quarantäne-Regel nicht. Frisch Genesene, deren Corona-Erkrankung nicht länger als drei Monate her ist, müssen sich ebenfalls nicht absondern. Fachleute empfehlen geimpften Kontaktpersonen sich präventiv testen zu lassen, mindestens an zwei Tagen pro Woche. Ungeimpfte Kontaktpersonen müssen in Quarantäne.

Wann endet die Absonderung für Infizierte?

Jeder Infizierte kann nach Ablauf von zehn Tagen ohne weiteren Test seine Isolation beenden. Der Testtag, an dem die Infektion festgestellt wurde, wird dabei nicht mitgezählt. Ein Freitesten ist nach Ablauf von sieben Tagen, also frühestens ab dem 8. Tag mittels Antigen-Schnelltest in einem Testzentrum möglich. Auch ein PCR-Test ist natürlich möglich, aber nicht praktikabel, weil es länger dauert, bis das Ergebnis vorliegt. Für Kontaktpersonen, die nicht geimpft sind, gilt dies ebenso.

Was gilt für Schulen?

Sitznachbarn von erkrankten Schülern müssen nicht mehr in Quarantäne, wenn sie negativ getestet sind und keine Symptome haben. Testpflicht besteht jedoch weiterhin nur für diejenigen, die nicht geimpft sind. Diese Regel tritt am Montag mit der neuen Corona-Landesverordnung in Kraft, Schulen konnten diese Regel aber bereits seit Mitte der Woche umsetzen.