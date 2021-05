Ein zweiter Lockdown – und das in der dunklen Jahreszeit, in der viele Menschen ohnehin mit Depressionen zu kämpfen haben. Psychotherapeutin Claudia Frese verrät, wie man diese schwierige Zeit bewältigen kann.„Der Herbst ist verbunden damit, dass man mehr im Haus bleibt“, sagt Claudia Frese, Psychologische Psychotherapeutin und Geschäftsführerin des Dürkheimer Instituts für Fort- und Weiterbildung in klinischer Verhaltenstherapie (IFKV). Dadurch, dass durch das Social Distancing noch mehr soziale Kontakte ausbleiben als sonst, falle auch ein wichtiger Widerstandsfaktor gegen Depressionen weg. Dazu komme, unabhängig vom Lockdown, dass durch den Licht- und Bewegungsmangel sowie durch hormonelle Veränderungen saisonale Depressionen auftreten. „In Kombination mit dem Lockdown hat man weniger Möglichkeit, sich psychisch zu stabilisieren“, sagt Frese.

Auch die Pandemie selbst schlägt auf die Psyche

Aber nicht nur der Lockdown, auch die andauernde Pandemie an sich sei eine starke psychische Belastung. Das Gefühl der Hilflosigkeit und die Angst um die eigene Gesundheit sowie die der Angehörigen können zu Depressionen und Angsterkrankungen führen. Dazu käme, dass das Jahresende eine Zeit ist, in der viele Menschen Bilanz ziehen. „Im ersten Lockdown galt auch noch das Prinzip der Hoffnung“, sagt Frese, „da hatte man die Illusion, dass das alles bald vorbei ist“. Durch den erneuten Lockdown könne es aber außerdem zu Konflikten in der Familie kommen, vor allem wenn es schon jetzt Probleme gibt.

Für Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, sei das Problem oft, dass es keine klare Grenze zwischen Arbeit und Freizeit mehr gibt. Deshalb es wichtig, sich Erholungsräume zu schaffen: „Man sollte klare Zeiten für positive Aktivitäten und zur Entspannung einplanen“, sagt Frese. Ansonsten könne es statt der Antriebslosigkeit, über die sich in der Krise viele beklagen, zu übermäßigem Stress kommen.

Ein geregelter Tagesablauf hilft im Homeoffice

Um dem Verlust der täglichen Routinen, unter dem man im Homeoffice oft leidet, entgegenzuwirken, empfiehlt Frese, durch regelmäßige Mahlzeiten einen geregelten Tagesablauf zu schaffen. Wer alleine lebt, sollte darauf achten, weiterhin soziale Kontakte zu pflegen: sei es über Anrufe, soziale Netzwerke oder bei gemeinsamen Spaziergängen. Bewegung an der frischen Luft sei sowieso das beste Hausmittel gegen Herbstdepressionen.

Wer unter psychischen Belastungen leidet, kann sich an einen Psychotherapeuten wenden. „Therapeuten bieten auch Sprechstunden an, die nicht direkt der Beginn einer Therapie sind“, sagt Frese. Stattdessen gehe es darum, ob überhaupt eine Therapie nötig ist oder ob es andere Hilfsmöglichkeiten gibt. Weitere Anlaufstellen können psychosoziale oder Familienberatungsstellen sein. Bei starken Belastungen können sich Betroffene auch an die Institutsambulanz des Krankenhauses wenden.