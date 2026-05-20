Bis vor wenigen Jahren kam der Freinsheimer Stadtwein noch aus dem Stadtwingert. Jetzt entscheidet eine Jury über den aktuellen Wein. Wir waren dabei.

500 bis 600 Flaschen des Freinsheimer Stadtweins werden pro Jahr vor allem für repräsentative Zwecke benötigt, erklärt der städtische Beigeordnete Willi Simon. Bis vor sechs oder sieben Jahren sei der Wein aus dem etwa 25 Ar kleinen Stadtwingert gekommen. Doch dann habe die Bewirtschaftung „nicht mehr so funktioniert“, wie Simon sagt.

Seitdem können die derzeit zehn Freinsheimer Weingüter Weine zur Verkostung anstellen. Eine „bunt gemischte Jury“ (Simon) aus Kommunalpolitikern und weinaffinen Bürgern wählt dann den aktuellen Stadtwein in einer Blindprobe aus. Winzer sind von der Verkostung ausgeschlossen. Neu ist in diesem Jahr ein Punktesystem, nach dem bewertet wurde. Es gehe nicht zwingend darum, den besten Wein auszuwählen – sondern denjenigen, der sich am besten als Stadtwein eigne, betont Simon. Bei der Rebsorte herrschte wie immer Einigkeit: Gewählt werden konnte aus fünf Rieslingen, alle aus dem Jahrgang 2025.

Erste Flaschen gehen nach Frankreich

Doch was macht einen guten Freinsheimer Stadtwein aus? „Eine kräftige Farbe, ein intensiv-fruchtiger Geruch und ein rieslingtypischer Geschmack“, erklärt Sina Fleischmann. Die Weinprinzessin sitzt in der Jury und hilft, den passenden Tropfen auszuwählen. „Im Idealfall schmeckt er jedem Bürger und jedem Gast.“ Mit einem Punkt Vorsprung siegt schließlich ein trockener Riesling des Weinguts Weisbrod vor einem Wein von Kassner-Simon. Im Vorjahr fiel die Wahl auf einen Riesling des Weinguts Kirchner, 2024 gewann Kassner-Simon.

Für Freinsheims Bürgermeister Jochen Weisbrod (CDU) gilt es nun, seinen eigenen Wein etwa bei Empfängen oder Auszeichnungen selbst an den Mann oder die Frau zu bringen. Er kenne die Situation allerdings aus seiner Zeit, als Beigeordneter als der Stadtwein schon einmal aus seinem Betrieb kam. Die ersten Flaschen des neuen Stadtweins gehen nach Frankreich ins Burgund: Am Wochenende reist eine Freinsheimer Delegation zur Partnerstadt Marcigny.