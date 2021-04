Interview: Spätestens seit 2017 ist Nicolai Friedrich in Dürkheim kein Unbekannter mehr: Damals verliehen die Grawler ihm den „Goldenen Winzer“. Für eine Benefiz-Veranstaltung am 2. Mai kehrt der Mentalmagier zumindest virtuell in die Kurstadt zurück. Wir haben uns mit ihm über Harry Potter, seinen Lieblingstrick und natürlich über Wein unterhalten.

Herr Friedrich, bevor ich es vergesse: Ich soll Sie von meiner Tochter fragen, ob Sie Harry-Potter-Fan sind.

Ja, ein ganz großer sogar. Ich habe alle Bücher gelesen, auch die Filme und die Hörbücher fand ich klasse. Ganz toll ist übrigens das Theaterstück, da hatte ich das Glück, es in London sehen zu können. Nach Deutschland kommt es ja leider erst mit Verzögerung. Da kann sie sich drauf freuen.

Aber mit Hogwarts-Zauberei haben Sie eher weniger am Hut.

Wenn es Hogwarts damals schon gegeben hätte, als ich mit der Zauberei angefangen habe, wäre ich hingegangen. Ich bin aber länger im Geschäft als Harry Potter (lacht).

Sie werden als Mentalmagier bezeichnet. Was kann man sich darunter vorstellen?

Bei der Mentalmagie geht es nicht um klassische Zauberei, die von visuellen Effekten lebt. Mentalmagie hat viel mit Psychologie zu tun. Es geht darum, Gedanken zu erkennen, Körpersprache zu lesen oder Lügen zu entlarven. Bei meinen Shows steht immer das Publikum im Mittelpunkt.

Und das funktioniert auch online?

Sehr gut sogar. Wenn ich beispielsweise einen Zuschauer bitte, zu Hause ans Bücherregal zu gehen, ein Buch zu öffnen und sich ein Wort daraus zu merken, das ich ihm dann nennen kann – da macht Distanz die Magie im Zweifel noch stärker.

Wann standen Sie das letzte Mal vor Publikum auf der Bühne?

So mit richtig vollem Haus – vor mehr als einem Jahr. Aber ab und zu haben wir Veranstaltungen vor einer sehr kleinen Anzahl von Leuten mit Abstand in einem Saal oder einer Halle gemacht, die für ein größeres Publikum gestreamt wurden.

Gewöhnt man sich an Online-Veranstaltungen?

Ja, tatsächlich. Das Schöne ist: Ich sehe die Zuschauer und kann sie so in die Show einbeziehen. Den Applaus spielt mir die Technik ein. Das sage ich dem Publikum aber vorher. Die ersten Shows haben sich ehrlich gesagt total blöd angefühlt, aber erstaunlicherweise habe ich mich daran gewöhnt.

Haben Sie einen Lieblingstrick?

Ja, da gibt es mehrere. Ich mag es zum Beispiel, wenn ein Gegenstand von mir zu einem Zuschauer wandert, und dieser dann völlig verblüfft ist. Das werden wir auch an dem Abend mit Steffen Michler und Janina Huber zeigen.

2017 wurde Ihnen der Goldene Winzer der Stadt Bad Dürkheim verliehen. Waren Sie seitdem noch mal dort?

Ja, tatsächlich war ich 2018 noch einmal in Dürkheim und habe eine wunderschöne Wanderung in den Weinbergen gemacht. Da waren wir übrigens auch am Weilberg und haben uns die rote Erde aus nächster Nähe angesehen. Durch den Goldenen Winzer ist auch der Kontakt zu Steffen Michler zustande gekommen, der den Abend jetzt organisiert hat.

Der Abend steht unter dem Motto Wein und Magie. Was haben beide gemeinsam?

Wein hat für mich etwas Magisches. Aus Traubensaft wird durch die verschiedenen Ausbaustufen etwas ganz Besonderes, ein Getränk mit einer unglaublichen Vielfalt. Man sagt ja auch: Wein ist Kunst. Da ist etwas dran. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, einen 100 Jahre alten Wein zu probieren. Er war noch so frisch und hat bei mir für einen unheimlichen Wow-Effekt gesorgt – wie gute Magie auch.

Ich schließe daraus, dass Sie Wein mögen.

Ja, wobei ich jetzt keine bestimmte Rebsorte oder Region bevorzuge. Es gibt überall gute und schlechte. Von der Stilistik mag ich die Weißweine eher mineralisch, frisch, gerne auch mit etwas Frucht, aber nicht mit zu viel Süße. Rotweine sollten für mich trocken und vollmundig sein. Der Alkoholgehalt sollte auf keinen Fall zu hoch liegen, Alkoholbomben mit 15 oder 16 Volumenprozent sind nicht mein Fall.

Gibt es zu der Show ein Glas Wein für den Magier?

Nein, während der Show trinke ich nicht. Danach aber gerne.

Zur Person

Nicolai Friedrich wurde 1976 in Offenbach bei Frankfurt geboren. 2009 erhielt er auf der Weltmeisterschaft der Magier in Peking den Preis für die beste Darbietung in Mentalmagie. Friedrich ist auch als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Medienrecht in Frankfurt tätig.

Zur Sache: Magische Weinprobe

Der Dürkheimer Rotary Club hat die „magische Weinprobe“ für Sonntag, 2. Mai, von 17 bis 19 Uhr, online organisiert. Im Wechsel mit Magier Nicolai Friedrich führen die frühere Deutsche Weinkönigin Janina Huber und Sensorikexperte Steffen Michler durch das Programm. Verkostet werden drei Weine und ein Sekt Dürkheimer Winzer. Bis Sonntag können sie im Internet unter bad-duerkheim.reservix.de/artikel bestellt werden. Der Erlös kommt einem von Rotary und Rotaract begleiteten Projekt zur Ausbildung und Selbsthilfe junger Menschen in Rarieda (Kenia) zugute.