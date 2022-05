„Na los, dann schlag mir doch endlich auf die Fresse!“ Ja, ich hatte Angst, als ich das sagte. Aber sonst hatte ich keine Chance gegen den. Vor mir stand ein Muskelpaket, vielleicht 25 Jahre alt. Er grinste mich an. Mit seinem Luxuswagen hatte er auf der Radspur geparkt. Junge Jaguare dürfen das! Ich hatte es eilig, musste in den tosenden Verkehr radeln. Und ich war wütend. Das zeigte ich ihm. Nun hatte er mich. Was tun? Was konnte ich überhaupt noch tun?

„Wenn dir einer auf den rechten Backen schlägt, dann halt dem auch die linke hin“, rät Jesus. Daran erinnerte ich mich. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern ist Widerstand. Wenn du dich so verhältst, dann tust du nämlich etwas. Ich wich vor dem Kraftprotz nicht zurück, sondern machte einen Schritt auf ihn zu. „Komm schon, ich warte!“ Verdutzt schaute er mich an. Ich bekam noch ein paar Beleidigungen ab, dann sprang er in sein Auto, ließ den Motor aufheulen und rauschte ab.

Bilder von Opfern des Krieges

Was tun, wenn man angegriffen wird? Was rät uns der Glaube? Gerade jetzt müssen wir uns darauf besinnen. 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Armee! Ein Betrag jenseits meiner Vorstellungskraft. Überall wird aufgerüstet. Die Rüstungslobby stellt den Schampus kalt. Derweil schicken mir Freunde aus der Ukraine Fotos von Jungs mit zerschossenen Gesichtern, blutüberströmten Körpern und von Menschen, die wochenlangen Beschuss ertragen mussten. Im Fernsehen sehe ich russische Soldaten, halbe Kinder, die verwirrt „den Feind“ um Essen anbetteln.

„Mit militärischen Mitteln lässt sich kein Friede herstellen“, hat die Evangelische Kirche 2007 in einer Denkschrift festgestellt. Zivile Konfliktbearbeitung müsse an erster Stelle stehen. Unser Land solle in Frieden investieren – nicht ins Militär!

Erfahrungen aus Zeit in Kyiw prägen bis heute

Als Abiturient habe ich 1989 an einem kirchlichen Jugendworkcamp teilgenommen – in Kyiw! Über den Eisernen Vorhang wollte ich gucken. Erleben, wie die Leute dort sind und zeigen, dass ich nicht der Imperialist bin, vor dem sie Angst haben müssen. Die Erfahrungen prägen mich bis heute. Einige Wochen später habe ich erlebt, dass der Ostblock zusammenbrach. „Auf alles waren wir vorbereitet“, soll der Stasi-Chef, gesagt haben, „aber nicht auf Kerzen und Gebete.“ Meine große Hoffnung auf eine Welt ohne Rüstungswahnsinn, in der sich Menschen verstehen und nach friedlichen Lösungen suchen, schien sich zu erfüllen. Umso mehr schockt mich der gegenwärtige Zustand. Trotzdem glaube ich, dass Begegnungen und Verständnis füreinander den Frieden befördern. Und dass es ein Zeichen von Stärke ist, wenn man einen Schritt aufeinander zu geht. Wo sind heute Typen wie Gandhi oder Nelson Mandela, die uns das vorleben?