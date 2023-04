Von Andreas Funke

Quasimodo – den Namen für den bucklig-hässlichen „Glöckner von Notre Dame“ hat Victor Hugo feinsinnig gewählt. Der Waisenjunge bekommt ja im Roman seinen Namen nach dem Tag, an dem er auf den Treppenstufen der Kathedrale gefunden worden ist – und das ist der Sonntag nach Ostern. Und dieser Sonntagsname hat natürlich auch eine Bedeutung: „Wie die neugeborenen Kinder“ (quasi modo geniti). Sieben Tage nach Ostern – wir Christen sind wie neugeboren durch die Auferstehung Jesu. Allerdings auch neugeboren wie Kinder – wir müssen uns in dem neuen Land des Lebens und der Auferstehung von Gott erst noch hegen und pflegen lassen. Wir kommen erst ganz langsam dahin, diese Dimension der Auferstehung abzutasten, zu begreifen; wie eben neugeborene Kinder auch erst ganz langsam das Leben ertasten und be-greifen. Und wir reden nicht angemessen von der Auferstehung – das können wir gar nicht –, wir lallen davon wie kleine Kinder.

„Glaube ist Vertrauen“

Immerhin: Der christliche Glaube mutet uns zu, uns mit kleinen Kindern zu identifizieren – wenn es um den Kern unserer Botschaft geht. Das sollte aufhorchen lassen. Luther und die Reformatoren haben das wiederentdeckt und das persönliche Vertrauen des einzelnen Christen als Mittelpunkt wiedergefunden.

Er wurde nicht müde zu betonen: „Glaube ist Vertrauen“ (fides est fiducia). Wie Kinder im ersten Lebensjahr so entsteht in einem Christen als erstes das Vertrauen zu dem großen göttlichen Du, das sich zu uns herabbeugt wie Mutter und Vater zum Baby. Und auch das verbindet einen Christen mit einem kleinen Kind: Wo Vertrauen entsteht und wachsen kann, da bildet sich die Grundkraft der Hoffnung für das weitere Leben. Es geht also um das Gottvertrauen, das sich in uns bildet, und nicht um die machtvolle Kirche.

Die frohe Botschaft teilen

Dass wir Christen – wie die neugeborenen Kindlein – unser Gottvertrauen miteinander kommunizieren, das ist für die Reformatoren der Sinn von „Kirche“. Das mag äußerlich wenig glanzvoll und sogar unbeholfen wirken. Aber es geht ja auch nicht um kirchliche Selbstdarstellung, sondern darum, die frohe Botschaft vom neuen Leben zu teilen.

Mit allen Gotteskindern, auch mit denen, die auf der Treppenstufe aufgefunden werden. Auch mit denen, die nicht attraktiv zu sein scheinen. In Gottes Augen sind wir alle wie du, Quasimodo.