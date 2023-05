Die Hummel nascht an einer Pflanze mit seltsamem Namen: „Gundermann“, das klingt eher wie der Nachname eines Menschen.

Auch Gundelrebe oder Erdefeu heißt das Gewächs. Der Wortteil „Gund“ kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet „Geschwür“ oder „Eiter“. Die Pflanze wurde nämlich schon in alten Zeiten als Heilkraut gegen eitrige Wunden und Geschwüre genutzt. Und da wir gerade „Hexennacht“ hatten: Früher glaubte man, dass die Pflanze verhexte Kühe und Ziegen von bösen Zauberkräften befreien würde.

Herr Gundermann lädt ein

Gundermann wächst an Hecken, Büschen und auf Wiesen. Dort bildet er lange Ranken. Sie wachsen am Boden entlang und verzweigen sich immer weiter. Aufrecht erheben sich dann die Blütentriebe. Weil er sich ziemlich schnell ausbreiten kann, mögen nicht alle Gärtner das Wildkraut. Umso mehr lieben es die Insekten. Schon früh im Jahr locken Blütenduft und Farbe viele Wildbienen an.

Zu den hungrigen Gästen gehört auch die Erdhummel. Vom Hummelvolk des vorigen Jahres haben nur die jungen Königinnen überlebt. Nach dem Winter braucht die Hummelkönigin stärkende Nahrung. Denn die Vorräte in ihrem Körper sind beinahe aufgebraucht. Da kommt die Einladung von Herrn Gundermann gerade recht. Blau-violett lässt er seine kleinen Blüten leuchten und bietet in ihnen Nektar und Pollen an.

Frau Hummel ist ein Pummelchen

Kein Wunder, dass sich Frau Hummel große Mühe gibt, hier zu naschen. Aber das ist gar nicht so einfach: Als Erdhummel ist man schon ein richtiges Pummelchen. So mancher Halm verbiegt sich unter dem Gewicht der Besucherin und dann hängt sie kopfüber. Gut, dass sich Gundermanns Blüte aus Ober- und Unterlippe zusammensetzt, da gibt die größere Unterlippe ein bisschen Halt. Außerdem zeigt sie mit Flecken den Weg zum Nektar.

Übrigens kommt Frau Hummel auch an kühlen Tagen zu Besuch. Sie trägt ja ein pelziges Haarkleid. Noch dazu kann sie sich aufheizen, indem sie mit ihren starken Flugmuskeln zittert. Für den Gundermann bringt der brummende Gast auch etwas: Er bestäubt seine Blüten, und so können bald die kleinen nussartigen Früchte reifen.