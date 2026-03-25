Die Dürkheimer Denkmäler und der Drachenfels-Club waren Herzensangelegenheiten von Egon Schmitt. Auch nach seinem Tod hat er noch wertvolle Unterstützung geleistet.

Mehr als 30 Jahre lang war Egon Schmitt im Drachenfels-Club engagiert, zwölf Jahre als Vorsitzender. 2016 wurde der Winzer zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt, der sich um viele Bad Dürkheimer Denkmäler und Sehenswürdigkeiten kümmert – darunter den Bismarckturm, die Nolzeruhe, den Kriemhildenstuhl oder den Vigilienturm. Mit zwei Denkmälern war Schmitt besonders verbunden: der Nolzeruhe und dem Flaggenturm, in Bad Dürkheim auch einfach Kaffeemühlchen genannt.

Schon als Beisitzer setzte er sich dafür ein, dass der Verein den Turm über der Weinlage Fuchsmantel von der Stadt erwerben sollte. Es glückte. Sein Herzensprojekt war es, mit einer Beleuchtung dafür zu sorgen, dass das Kaffeemühlchen schon von Weitem zu sehen ist. 2011 war der Drachenfels-Club, war Egon Schmitt am Ziel. „Natürlich saß Egon höchst persönlich auf dem Bagger“, erinnert sich Maik Riede vom Vorstand des Drachenfels-Clubs. „Ich weiß nicht, wie viele Stunden er für die Beleuchtung am Telefon verbracht hat“, erzählt sein Sohn Jochen Schmitt.

Spenden statt Blumen erbeten

2023 starb Egon Schmitt – und hatte zuvor noch einmal an seinen Drachenfels-Club gedacht: Schmitt hatte verfügt, dass die Trauernden zu seiner Beisetzung statt Geld für Blumen auszugeben dieses lieber an den Verein spenden sollten. Etwa 7000 Euro kamen so zusammen.

Die 400 Kilo schweren Blöcke wurden mit einem Kran abgeladen. Foto: Riede/oho

Der Vorstand des Vereins entschied, das Geld für ein „Nachhaltigkeitsprojekt“ einzusetzen, wie der Vorsitzende Rolf Bart sagt: Der Errichtung von 30 Sandsteinblocks als Sitzgelegenheiten am Bismarckturm, am Vigilienturm, an der Nolzeruhe und am Flaggenturm. Ein Block wiegt 400 Kilo, der Sandstein dafür stammt aus Lothringen. „Wir haben die Blöcke nach Priorität verteilt“, erklärt Riede.

Vandalismus allgegenwärtiges Problem

Die Sitzgelegenheiten aus Sandstein seien aus mehreren Gründen nachhaltig, erläutert Rolf Bart. Zum einen seien sie weniger pflegeintensiv als Sitzgarnituren aus Holz: „Unsere Mitglieder werden ja auch nicht jünger. Wir fragen uns schon, wie lange wir noch die Manpower haben, um alles unterhalten“, sagt Bart. Zum anderen, so hofft der Drachenfels-Club, sind die Sandsteinblöcke widerstandsfähiger gegen Vandalismus als Holzbänke. Gerade an Schmitts geliebtem Kaffeemühlchen, aber auch an anderen Orten, die der Verein pflegt, sei dies ein allgegenwärtiges Problem, sagt Bart.

Ein Block trägt eine besondere Inschrift. Foto: Alexander Sperk

Am Flaggenturm hat der Verein einen besonderen Steinblock platziert, in den Vorstandsmitglied Klaus Hofmann eine Erinnerung an Egon Schmitt eingemeißelt hat. Der Block steht direkt neben der Eßlinger Bank, die Schmitt 2015 wieder errichten ließ. „Von hier aus kann man Bad Dürkheim und die Pfalz überschauen bis hin zum Bismarckturm. Das hätte Egon sicher gefallen“, sind sich seine Weggefährten einig.