Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) bleibt in schweren Zeiten Chef im Kreishaus. Im Kreistag muss sich also keine Partei an einen neuen Mann an der Spitze gewöhnen. Wir haben uns bei den Vorsitzenden der Fraktionen umgehört, was sie zur Wiederwahl des 57-Jährigen sagen, der seit 2013 im Amt ist.

Gut gelaunt war Markus Wolf, CDU-Fraktions- und Kreisvorsitzender, nach Verkündung des Ergebnisses von 58,9 zu 41,1 Prozent der Stimmen für Ihlenfeld und seinen SPD-Kontrahenten Timo Jordan.