20 Jahre lang kämpfte Ulrike Nickel für die Rechte von Kindern. Jetzt will sich die 70-Jährige Zeit für sich nehmen. Den Vorsitz des Kinderschutzbunds Neustadt-Bad Dürkheim gab sie deshalb ab. Die frühere Leiterin des Martin-Butzer-Hauses schnürt stattdessen häufiger die Wanderschuhe.

„Es wird einfach Zeit“, sagt Ulrike Nickel. Nach über 20 Jahren Vorsitz beim Kinderschutzbund (KSB) Neustadt-Bad Dürkheim ist sie nun zurückgetreten. Neben ihrem Vollzeit-Job als Leiterin des Martin-Butzer-Hauses in Bad Dürkheim war sie jede Woche rund 15 Stunden ehrenamtlich unterwegs, quasi ein weiterer Halbtagsjob. Die 70-Jährige, die seit vier Jahren in Neustadt wohnt, möchte mehr Freiraum für sich haben und auch Verantwortung abgeben. Monika McCoy und Monika Lang, die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, übernehmen Nickels Posten bis zur nächsten Mitgliederversammlung.

Wichtige Stütze für Familien

Bis zur Rente wohnte sie in der Dienstwohnung in Bad Dürkheim und pendelte oft zur Zentrale des Kinderschutzbundes nach Neustadt. Ihr Umzug nach Neustadt vor vier Jahren hängt auch mit ihrer Familiengeschichte zusammen. Ihr Vater Benno war in der Oberliga als Torwart für den VfL Neustadt aktiv, danach wechselte er nach Pirmasens zum SK Pirmasens. Für Nickel ging es so bei den Heimspielen regelmäßig auf den Fußballplatz. Jetzt hat sie die elterliche Wohnung bezogen.

Angefangen hat die gelernte Sozialarbeiterin 1995 beim KSB als ehrenamtliche Begleiterin von Trennungskindern im Umgang mit einem Elternteil. Eine Aufgabe, die für Nickel zeitlich überschaubar war. Aber auch eine Aufgabe, bei der ihre ganze Fachkenntnis gebraucht wurde, um die Kinder vor den Problemen des elterlichen Rosenkriegs zu schützen. Nickel rückte bald in den Beirat und übernahm 2020 schließlich den Vorsitz des KSB. Sie kümmerte sich um die Programme, um rund 190 Ehrenamtliche, um die Hauptamtlichen sowie Honorarkräfte. Die Mitarbeiter betrachtet sie als wichtige Stütze für Familien. Und nicht nur das: „Wir tun etwas für andere, aber wir tun auch etwas für uns.“ Denn die Probleme der Kinder sorgen immer wieder für Gesprächsbedarf bei den Betreuern. Aktuell ist das Supervisionsangebot aber nur eingeschränkt möglich, über Videokonferenzen.

Weitaus stärker aber trifft es die Kinder und Familien. Die Lernpaten in den Schulen sind im Lockdown außen vor. Der begleitete Umgang erfolgt unter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Der Elternbesuchsdienst für Familien mit Kindern bis drei Jahre läuft individuell weiter, persönlich, per Telefon oder Videochat. Der Flohmarkt im Neustadter Klemmhof, eine wichtige Einnahmequelle, ist derzeit komplett geschlossen. Dort wird die Zeit aber genutzt, um den Umzug in die neuen Räume in der Landauer Straße zu stemmen.

Der Schutz der Kinderrechte war Nickel immer ein wichtiges Anliegen. So standen der Weltkindertag mit den Veranstaltungen sowie Kontakte mit Schulen, Kindergärten und Behörden für sie immer im Fokus. Jetzt denkt sie über die aktuellen Corona-Einschränkungen nach. „Viele Probleme, die daraus entstehen, sind jetzt noch nicht zu sehen.“ Aber sie weiß, das Kinder- und Jugendtelefon hat aktuell eine größere Nachfrage als sonst.

Ein „Platz für Kinderrechte“?

Für „Dumbo“, den silbernen Elefanten am Klemmhof mit dem Briefschlitz, dem Kinder ihre Freuden, aber auch ihre Nöte anvertrauen können, wünscht sie sich in Neustadt einen Platz eigenem Namen. „Neustadt sollte einen öffentlichen, gut zugänglichen Platz mit dem Namen Platz der Kinderrechte taufen“, hofft Nickel. Den Kindern, die ihre Post mit Absender in „Dumbo“ einwerfen, verspricht sie: „Jeder Brief mit Absender wird auch beantwortet.“

Trotz immerwährenden Bedarfs an Geld bilanziert sie die vergangenen zwei Jahrzehnte positiv. „Es ist gelungen, alle Beteiligten miteinander zu vernetzen“, lautet ihr Fazit. Spenden und Flohmarkt-Einnahmen werden weiterhin gebraucht, die Projekte des Kinderschutzbundes finanzieren sich daraus zu zwei Dritteln, ein weiteres Drittel kommt von den Kommunen Neustadt, Bad Dürkheim sowie dem Kreis Bad Dürkheim.

Nickel hat für ihren Ruhestand noch keine festen Pläne. Sie will erst mal den Pausenknopf drücken. Auch wenn Besuche im Nationaltheater Mannheim und die Kirchenmusik-Veranstaltungen erst mal flachfallen. Was aber durchaus geht: den Kopf an der frischen Luft freibekommen. „Ich gehe sehr gerne wandern, gerne täglich mehrere Stunden“, so Nickel.