Im Storchen-Nest in Freinsheim sind alle Küken geschlüpft. Wie das Wetter jetzt über ihr Überleben entscheidet und was Zuschauer an der Kamera beobachten können.

„Es geht los – das erste Wackelköpfchen ist da!“ So kommentierte Christian Reis vom Storchenzentrum Bornheim die Meldung, dass vor knapp einer Woche das erste Storchenküken im Nest auf dem Dach der Protestantischen Kirche in Freinsheim geschlüpft ist. Inzwischen sind alle vier Störche geschlüpft.

In Freinsheim kann das Geschehen auf dem Kirchdach rund um die Uhr aus der Nähe verfolgt werden: Denn Florian Graus hat mit seiner Firma beim Erstbezug des Nestes 2022 hoch oben über der Stadt eine Kamera installiert, die 24 Stunden am Tag das Leben aus dem Storchennest zeigt. Allein im März wurde die Ankunft der beiden Störche mehr als 23.000 Mal angeschaut – die Zahlen dürften jetzt mit dem neuen „Familienleben“ noch weiter in die Höhe schnellen.

Das Wetter ist entscheidend

Wie sich der Storchen-Nachwuchs weiter entwickelt, wird hauptsächlich vom Wetter abhängen. Christian Reis freut sich aktuell vor allem über Niederschlag: „Es ist sehr gut, dass es geregnet hat und auch wichtig, dass es nicht kalt ist!“, sagte er. Denn die Nahrung der Küken besteht am Anfang ausschließlich aus 70 bis 80 Prozent Regenwürmern oder Schnecken – dafür ist ein feuchter Boden erforderlich.

Bei trockenem Wetter wären die Eltern gezwungen, an Bäche zu fliegen, um die passende Nahrung für den Nachwuchs zu finden. Von denen gebe es aber in der näheren Umgebung nicht so viele. Erst später sind die Küken in der Lage, auch größere Insekten oder Mäuse zu fressen. Manchmal sind auch Ratten oder Schlangen dabei.

Dauerregen wäre tödlich

Auf der anderen Seite darf es auch nicht zu feucht und zu kalt sein: „Temperaturen zwischen zehn und zwölf Grad mit Dauerregen halten die Jungen nicht lange aus“, weiß Reis. „Die Eltern sind zwar da und wärmen sie, aber wenn Dauerregen das Gefieder der Altvögel und das Nest durchnässt, wird es oft schwierig mit ausreichender Wärme. Dann sterben die Kleinen.“

Aktuell bestehe noch keine Gefahr, „solange es nur Schauer sind und regelmäßig die Sonne scheint“, sagte er am Montag. Ein Tag und eine Nacht Regen dazu noch Temperaturen unter 10 Grad, seien jedoch „Gift“. Aktuell könnten die Jungen noch gut abgedeckt werden. Schwieriger werde es jedoch, wenn die Küken drei Wochen alt sind, weil sie dann nicht mehr unter das Gefieder passen.

Höchstens zwei Störche haben eine Chance

Unabhängig davon, wie sich Wetter und Nahrungsangebot entwickeln werden: Klar ist schon jetzt, dass höchstens zwei Jungstörche ausfliegen werden. Die größten Chancen haben die, die zuerst geschlüpft und am größten sind. Die Schwächsten im Nest werden es schwieriger haben, sich beim Futter durchzusetzen, und sterben. Sie werden von den Eltern über das Nest „aussortiert“ oder auch, wenn sie zu klein sind, gefressen, um keine Fressfeinde anzulocken. „Klar sieht das für uns Zuschauer, für uns Menschen, immer schwierig aus und wir können die Entscheidung oft nicht nachvollziehen, aber die Tiere machen genau das Richtige. Das machen sie schon seit Tausenden von Jahren so“, sagte der Storch-Experte.

Insgesamt gebe es in Rheinland-Pfalz seinen Angaben nach rund 700 Storchen-Paare. Bei etwa drei Viertel von ihnen seien schon die ersten Küken geschlüpft.