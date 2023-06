Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein normaler Sonntagvormittag in der Pfalz. Frühschoppen in Weisenheim am Sand. Genau genommen im Weingut Gehrig. Mit den Dubbeglas Brieder. Was macht das mit einem? Drei solcher Veranstaltungen nacheinander