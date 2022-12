Mit einem neuen Vorstand möchte der Freinsheimer Gewerbeverein die Modernisierung in Angriff nehmen.

„Wir wollen eine Cloud einrichten, damit alle aus dem Vorstand jederzeit Zugriff auf die Dokumente haben“, erklärt der neue Vorsitzende Ralf Baier, dass die Digitalisierung die Arbeit erleichtern soll und daher ganz oben auf der Agenda steht. Gleichzeitig könne damit eine Art Archiv für den seit 1952 bestehenden Verein geschaffen werden. Als neue Zweite Vorsitzende steht im Tabea Heckeroth zur Seite. In den vergangenen Jahren sei coronabedingt wenig für die Mitglieder getan worden, das soll sich ändern. Für einen regelmäßigen Austausch wurde ein Gewerbestammtisch ins Leben gerufen. Start ist am 9. Februar mit einem Wintergrillen in der Schreinerei Katz, deren Chefin den Anstoß dazu gegeben hatte. Weitere Treffen in anderen Betrieben sollen alle acht bis zehn Wochen folgen.

Gewerbeschau soll 2024 stattfinden

Die Gewerbeschau soll 2024 wieder stattfinden, einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber die Vorbereitungen beginnen demnächst. „Wir möchten, dass Betreiber aus der ganzen Verbandsgemeinde mitmachen, dazu laden wir alle Interessierten am 18. Januar zum ersten Runden Tisch ein“, erklärt Baier.

Weitere Veranstaltungen seien angedacht, so werde auf Einladung des Gewerbevereins das Boulevard-Theater Deidesheim am 23. April und noch einmal im November im Von-Busch-Hof auftreten. Im Zusammenhang mit dem 1250. Jubiläum Freinsheims im nächsten Jahr sei ein grünes Projekt geplant, Details zu der angedachten Baumallee sind allerdings noch zu klären. Baier selbst wird im Januar seinen Friseurwald erweitern.

Am 14. Januar sollen noch einmal 125 Eichen in der Nähe des Premiumwanderwegs Ganerben gepflanzt werden. Dazu sind alle Freinsheimer eingeladen. Der neue Vorstand: Erster Vorsitzender Ralf Baier, Zweite Vorsitzende Tabea Heckeroth, Kassierer Thomas Eichhorn, Schriftführerin Silke Bähr, Beisitzer Guido Kohnen und Philipp Hengge-Fischer.