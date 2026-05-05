Miguel Vicente, Integrationsbeauftragter des Landes, hat den Dürkheimer Migrationsbeirat besucht. Welche Eindrücke er mitnimmt, erklärt er im Interview mit Alexander Sperk.

Herr Vicente, was ist der Hintergrund Ihres Besuchs in Bad Dürkheim?

Mir ist es wichtig, zu erfahren, was in den Kommunen los ist, wo es gute Projekte gibt, aber auch, wo Probleme liegen. Daher besuche ich regelmäßig die Beiräte in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig ist es mir wichtig, zu vermitteln, was wir als Land im ganzen integrationspolitischen Bereich tun und in einen Austausch zu kommen.

Was für einen Eindruck nehmen Sie mit nach Mainz?

Ich glaube, ich habe noch nie eine so gut besuchte Sitzung eines Migrationsbeirats erlebt. Die Atmosphäre war geradezu familiär, vor allem aber nehme ich den Eindruck mit, dass alle ein gemeinsames Ziel haben und jeder sich auf seine Art einbringt. Das finde ich eine sehr schöne, lebensnahe Art, Kommunalpolitik zu machen.

Täuscht der Eindruck, dass es in der Region weniger Migrationsbeiräte gibt als noch vor einigen Jahren?

Das hängt immer davon ab, ob vor Ort Leute sind, die sich engagieren wollen. Sonst scheitert es. Es ist nicht ungewöhnlich, dass nur eine größere Stadt wie jetzt Bad Dürkheim einen Migrationsbeirat hat, der Landkreis vielleicht auch noch, kleinere Kommunen aber nicht. Das ist hier nicht anders als in anderen Gegenden von Rheinland-Pfalz.

Wie würden Sie die Bedeutung eines Migrationsbeirats für das Gelingen von Integration beurteilen?

Die Beiräte sind sehr wichtig. Sie haben im Grunde zwei Aufgaben: Menschen, die zugewandert sind, die Möglichkeit zu geben, ihre Stadt oder ihren Kreis kennenzulernen. Gleichzeitig bieten sie den Zugewanderten die Möglichkeit, Impulse zu setzen und vielleicht auch mal Kritik zu üben, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Das ist eine Doppelfunktion, die wir als Land für sehr wichtig erachten.

Wo sehen Sie die größte Herausforderung für eine Kommune beim Thema Integration?

Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Aufgaben. Wir brauchen die Alltagshilfen für Menschen, die neu zugewandert sind, wir brauchen Anlaufstellen, wir brauchen Unterstützung für Schülerinnen und Schüler über Mentoren oder Paten. Auch die Institutionen selbst, die Schulen und Kitas, müssen so aufgestellt werden, dass sie zugewanderte Kinder gut betreuen können. Eigentlich geht es um die große Palette, die gespielt werden muss, einschließlich des Arbeitsmarkts: Wie kommen die Menschen an die Unternehmen? Auch das ist ein wichtiges Thema. Hier können sich Arbeitsagentur, Jobcenter mit Beiräten zusammentun und zum Beispiel Messen organisieren.

Sie haben in der Beiratsitzung in Bad Dürkheim auf Erfolge der Migrationspolitik verwiesen. Gehen diese in der Debatte unter?

Ich glaube, dass wir eine Neigung haben, Migration sehr stark unter der Brille des Problems zu sehen. Dabei vergessen wir, wie viele Vorteile wir davon haben und wie gut Integration an vielen Orten funktioniert, also das Ankommen und Teilwerden von dem Ort, an dem man lebt. Wir müssen den Fokus stärker darauf richten, ohne zu übersehen, dass wir Herausforderungen haben im Bildungsbereich, auf dem Arbeitsmarkt, im Wohnungsbereich. Nicht schönreden, aber auch nicht überproblematisieren und die positiven Seiten von Zuwanderung weglassen. Das wäre eine gute Devise.

Zur Person

Miguel Vicente ist seit Mai 2011 Beauftragter der Landesregierung für Migration und Integration. Zu den Aufgaben des 61-Jährigen gehört die Mitwirkung an der Entwicklung und Umsetzung der Migrations- und Integrationspolitik der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Vicente ist in Spanien geboren.

