Leuchtend gelbe Blüten schmücken den Boden und bilden mit grünen Blättern einen farbenfrohen Teppich. Der Winterling hat einen passenden Namen, denn er blüht schon, bevor der Frühling anfängt.

Seine Blütenknospen treibt das Pflänzchen sogar, wenn noch Schnee den Boden bedeckt. Damit gehört der Winterling zu den ersten blühenden Pflanzen des Jahres. Sind die Februartage mild, dann besuchen früh umherfliegende Wild- und Honigbienen die Blüten. Sie finden hier wichtige Nahrung: Die Pflanzen aus der Familie der Hahnenfußgewächse bieten ihnen Nektar und reichlich Pollen.

Breitet sich gern aus

Direkt unter der goldgelben Blüte trägt der Winterling geschlitzte Hochblätter. Damit sieht er aus, als hätte er einen großen, grünen Kragen. Tatsächlich sollen die Hochblätter die Blüte schützen. Erst wenn die Blütezeit des Blümchens vorbei geht, erscheinen tiefer am Stängel die Laubblätter. Nun reifen die kleinen Früchte heran, in denen winzige braune Samen sitzen.

Der Winterling ist eigentlich eine Zierpflanze aus dem südlichen Europa. In Gärten und Parks ist er seit dem 16. Jahrhundert wegen seiner frühen Blütezeit beliebt. Er schafft es sogar, sich in wenigen Jahren stark auszubreiten. Das macht er auch mit Hilfe von Ameisen: An seinem Samenkorn befindet sich ein schmackhaftes Anhängsel. Weil die Ameisen das lieben, schleppen sie es mit sich, lassen aber den Samen irgendwo liegen.

Knolle als Speicher

Andere Samen werden durch fallende Regentropfen herausgeschleudert und fortgeschwemmt. Und so wächst das Blümchen auch wild, zum Beispiel in lichten Wäldern und unter Gebüschen. Wenn es später im Jahr richtig warm wird und der Sommer naht, dann siehst du vom Winterling erst mal nichts mehr.

Er hat sich völlig zurückgezogen. Jetzt lebt er unterirdisch weiter in seiner Knolle. Das ist ein verdicktes Organ, in dem Nährstoffe gespeichert werden. Erst im nächsten Jahr, wenn der Winter allmählich zu Ende geht, werden wieder leuchtend gelbe Blüten den Boden bedecken.