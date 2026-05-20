Nach Gasleitungsarbeiten ist der Weg frei. An den Rändern soll jedoch nachgebessert werden.

Der Radweg zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim ist wieder frei und laut Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) „fast besser als früher“, wie er am Montagabend im Stadtrat betonte. Ratsmitglied und Winzer Arnold Nagel ( FWG) wies jedoch darauf hin, dass ein wichtiges Detail noch fehle: die Randauffütterung. „Sonst sind die Weinberge nicht befahrbar“, sagte er. „Das soll behoben werden“, stellte Beigeordneter Jürgen Bohl (SPD) klar. Das Problem sei erkannt und an die ausführende Firma weitergegeben worden. Bechtel betonte in diesem Zusammenhang, dass es dieses Mal nicht zu „wilden Aufschüttungen“ kommen solle. Diese hätten in der Vergangenheit den Radweg verschmutzt, außerdem hätten sich Wasserlachen gebildet. „Diese Guerillaaktionen wird die Stadt verhindern“, betonte er. Seit Herbst hat der Verteilernetzbetreiber Creos an der Sanierung einer wichtigen Gasleitung zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim gearbeitet. Betroffen war der verlängerte Römerweg zwischen dem „Gashäuschen“ und dem Anschluss an die K7 – eine Strecke, die Schülerinnen und Schüler nutzen, um von Wachenheim aus ins Schulzentrum zu fahren.