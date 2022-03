Die Bad Dürkheimer Kulturschaffenden setzen auf das Jahr 2022. Beim Stadtmuseum steht bereits am Samstag eine Veranstaltung zur (W)einkaufsnacht an. Historische Persönlichkeiten erläutern ihre Zeit. Auch sonst hat das Museum viel vor.

Ein römischer Legionär, eine keltische Dame und ein Steinzeitmensch werden den Besuchern am Samstagabend im Bad Dürkheimer Stadtmuseum von ihrer Zeit und ihren Lebensumständen erzählen. „Das wird ein belebtes Museum sein!“ freut sich Leiterin Britta Hallmann-Preuß auf diesen Beitrag ihres Hauses zur „(W)einkaufsnacht“, bei dem das Museum von 18 bis 22 Uhr geöffnet hat.

Die Leiterin des Stadtmuseums wird auch eine Woche später am Sonntag, 13. März, beim Online-Seminar zum Weltfrauentag beteiligt sein. In Kooperation mit der Kreisvolkshochschule gibt es verschiedene Vorträge zum Thema „Das bisschen Haushalt ... in römischer Zeit“. Hierbei wird der Alltag der Frauen in der Antike vorgestellt und die Frage nach der Rolle der Frau in dieser Epoche beleuchtet. Geeignet sei das Seminar besonders für Gästeführer und Gästeführerinnen sowie Darstellende, die bei Museumsveranstaltungen auftreten, so die Veranstalter.

Sonderausstellung über den Mediziner Rudolf Virchow

Am 27. März wird eine neue Sonderausstellung über Rudolf Virchow eröffnet. Das Stadtmuseum beleuchtet in einer bilderreichen Ausstellung das Leben und Wirken dieses bedeutenden Mediziners, der auch Pathologe, Anthropologe und Politiker war und das 19. Jahrhundert maßgeblich mitgestaltete. Virchow, ein gebürtiger Pommer, wirkte als Professor in Würzburg und Berlin. Der regionale Bezug ergibt sich daraus, dass er sich regelmäßig bei einer Traubenkur Erholung im beschaulichen Solebad Bad Dürkheim gönnte. Anlässlich seines 200. Geburtstages wird mit der Ausstellung nun auch diese Liebe zur Kurstadt dargestellt.

Zum Stadtfest am 29. Mai ist ein Museumstag zum Thema Kelten in Planung. Hallmann-Preuss betont, dass der Tag im Museum notfalls auch ohne das Fest stattfinden wird. Ab 25. September soll dann unter dem Titel: „Sie waren Dürkheimer“ eine neue Sonderausstellung über jüdische Mitbürger und ihre Gemeinde eröffnen. Im Oktober findet die römische Weinlese am Weingut in Ungstein statt. Der Schwerpunkt wird dieses Mal auf dem zivilen Leben der Römer liegen.

Die Pandemiezeit wurde genutzt

Das Museumsteam hat die Pandemiezeit, in der vieles ausfallen musste, zudem genutzt, um die Inventarisierung weiter voranzutreiben. 18.904 Objekte seien mittlerweile digital erfasst, berichtet die Leiterin, 4.246 davon seien online über die Plattform museum-digital zugänglich (siehe hier). „Es ist auch für uns faszinierend zu sehen, was wir alles haben!“, ist Hallmann-Preuss von diesem großen Projekt begeistert. Seit bereits 14 Jahren läuft die Inventarisierung, vor drei Jahren wurde auf das neue System umgestellt, das vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Anderen Museen, aber auch interessierten Privatpersonen würden Recherchen so immens vereinfacht. In der Öffentlichkeit würden diese Arbeiten häufig nicht wahrgenommen, bedauert Hallmann-Preuss, die sich trotzdem von der Wichtigkeit überzeugt zeigt.

Zusätzlich stehen im Veranstaltungsplan des Stadtmuseums verschiedene Vorträge und es sind Führungen möglich. Das komplette Programm findet sich über die Homepage der Stadt www.bad-duerkheim.de.