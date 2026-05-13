Freier Eintritt, viele Stationen: Das Pfalzmuseum lädt am Sonntag zum Internationalen Museumstag ein.

Im Pfalzmuseum für Naturkunde erwartet Besucher zum Internationalen Museumstag am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein vielseitiges Programm bei freiem Eintritt. Im Mittelpunkt stehen Führungen und Vorträge: Frank Wieland führt um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr durch „Tierisch neu in Deutschland?“ und zeigt, welche Tierarten neu in unserem Land ankommen. Parallel dazu leitet Julia Kruse um 11.15 Uhr, 13.15 Uhr und 15.15 Uhr die Führung „Pflanzenwanderung“ und erläutert, wie sich Pflanzen verbreiten und neue Lebensräume erobern.

Programm für alle Altersgruppen

Für internationales Publikum bietet Jasmin Gundlach um 11.45 Uhr eine „guided tour“ an. Um 13.45 Uhr folgt ein Museumsrundgang auf Ukrainisch unter der Leitung von Olga Skibina. Ergänzend informiert zwischen 10 und 16 Uhr der Infotisch „Die Reisenden der Lüfte“ über wandernde Falter. Von 11 bis 16 Uhr lädt die Forschungswerkstatt „Schmetterlinge“ unter Leitung von Birte Schönborn und Dorothee Suray zum Mitmachen ein. Zwischen 11 und 16 Uhr ergänzt ein Bücherflohmarkt das Angebot. Das Programm richtet sich an alle Altersgruppen.