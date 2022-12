Im Januar wird es im Pfalzmuseum für Naturkunde literarisch. Auch für Kinder ist einiges geboten.

Für Erwachsene gibt es schöne Texte zu faszinierenden Tieren in der neuen Veranstaltungsreihe „Naturgeschichten – Literatur trifft Natur“. Die Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr und sind eine Kooperation des Pfalzmuseums mit der Stadtbücherei Bad Dürkheim. Dabei stellt eine kleine Lesung am Anfang neue und ungewöhnliche Bezüge zu den Museumsobjekten her, im Anschluss werden in der Ausstellung die biologischen Besonderheiten erörtert. Bei einem Glas Wein wird gelauscht, geschaut und geplaudert. Am 18. Januar geht es um den Eisbär. Polarforscher erzählen in ihren Reiseberichten von Begegnungen mit den Tieren. Wie lebt der Eisbär? Bringt der Klimawandel das größte Landraubtier der Erde an den Rand des Aussterbens? Am 1. Februar steht der majestätische Adler im Mittelpunkt.

Für die Jüngsten dienen die Schummerstunden dem Kennenlernen neuer Geschichten und Entdecken der Ausstellung. Jeden Mittwochabend um 17 Uhr bekommen Kinder ab vier Jahren in Begleitung eine Geschichte zu einem Objekt in der Dauerausstellung vorgelesen.

Für Kinder und Jugendliche ab der dritten Klasse heißt es am 27. Januar von 18 bis 22 Uhr: „Licht aus – Taschenlampen an!“ Dann wird das Museum im Licht der Taschenlampen erkundet und es gibt Spiele, Geschichten und Wissenswertes rund um die Tiere der Nacht. Die Geschichten erzählen, warum sich Katzen erst nach dem Essen waschen oder warum Fledermäuse am Tag schlafen.

Anmeldung

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 06322 9413-21 (täglich, außer montags).