Am Freitag startet an der Saline das erste Streetfood-Festival des Jahres in Bad Dürkheim. Im August folgt ein zweites. Wie es dazu kam – und was die Besucher erwartet.

Ursprünglich sollte das Festival an den letzten drei Tagen im Mai in Speyer stattfinden. Doch die dortige Stadtverwaltung und die Veranstalter, die Wiesbadener Raketenklub GmbH mit Partnerbetrieben, kamen aus „organisatorischen Gründen“ nicht zusammen. Deswegen verlegte die Wiesbadener Agentur auch dieses Festival in die Kurstadt. Zum angestammten Termin im August wird es dann eine weitere Auflage geben. Die Raketenklub GmbH kommt seit 2023 mit dem Festival auf das Gelände am Gradierbau.

Klassiker und exotische Gerichte

„Die Stadt hat uns mit offenen Armen empfangen“, erklärt Raketenklub-Sprecherin Vivien Bähr. Auch die Betreiber hätten sehr positiv auf den Wechsel aus Speyer an den Standort östlich des Gradierbaus reagiert.

Besucherinnen und Besucher erwarten laut Bähr 30 Stände und Foodtrucks, die verschiedene kulinarische Erfahrungen versprechen. Dabei werden Klassiker der Streetfood-Küche wie Burger, Tacos oder Bowls ebenso angeboten wie Gegrilltes. Wer es etwas ausgefallener mag, der kann auch afrikanische Spezialitäten wie Fufu und Okra – einen stärkehaltigen Brei und eine herzhafte Suppe – oder Kochbananen probieren. Auch brasilianische oder südkoreanische Gerichte werden angeboten.

Für Veganer und Vegetarier wird es laut dem Veranstalter ein vielfältiges Sortiment geben, das von herzhaften Optionen bis zu pflanzlichen Fusion-Gerichten reicht. Ergänzt wird das Angebot durch ein breites Spektrum an Süßspeisen, etwa hausgemachte Desserts, Waffeln, Churros und Eisvariationen. Am Samstag teilen sich das Festival und der Flohmarkt das Gelände. Das sei aber kein Problem, bekräftigt Bähr.

Über das ganze Wochenende sorgen wechselnde Straßenkünstlerinnen und -künstler – darunter Jongleure und Musiker – für Unterhaltung. Auch für Kinder wird es wieder Angebote geben, unter anderem ein Karussell.

Öffnungszeiten

Das Festival ist am Freitag von 14 bis 24 Uhr, am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.