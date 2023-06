Am ersten Juli-Wochenende wird es in Gönnheim im wahrsten Sinn des Wortes wieder bunt und quirlig: Vom 29. Juni bis 3. Juli beherrschen die Wein- und Kulturtage das Dorfgeschehen. Ein „Fest für alle Sinne“ versprechen die Organisatoren.

Das siebte WineStreetArt-Festival und ganz neu, der erste vom Heimat- und Kulturverein organisierte Pfälzer-Comic-Salon, warten während der Festtage auf Interessierte. Seine Eindrücke vom Street Art-Festival verarbeiten und mit Freunden darüber diskutieren kann man dann ganz in Ruhe bei einem Glas Wein und gutem Essen in einem der zahlreichen geöffneten Winzerhöfe. Die Durchfahrt durch Gönnheim ist am Festwochenende ab Freitag, 17 Uhr, gesperrt.

Los geht es am Donnerstag mit einem Konzert des Stipendiatenorchesters der Friedrich-Naumann-Stiftung „Musica libera“ in der Martinskirche. Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) eröffnet das Fest am Freitag um 19 Uhr. Am Samstag beginnt das WineStreetArt-Festival, und es werden Gästeführungen durch die „Gönnheimer Gadepädelscher“ angeboten, bei denen es versteckte Fußwege, idyllische Winkel und historisch bedeutsame Gebäude zu entdecken gibt.

Cartoons von Steffen Boiselle

Auf dem Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei warten Schnäppchen auf die Leseratten. Am Sonntag geht es mit dem Beirat für Migration des Landkreises bei Kunsthandwerk, Akrobatik und Musik auf dem Dorfplatz international zu. Karl-Heinz Hey und Silvia Helbach vermitteln als das Akkordeon-Duo „Tasta(R)tUr“ unter anderem mit Musette-Walzer französisches Flair. Die Landfrauen warten auf dem Dorfplatz mit Dampfnudeln auf. Zwischen 14 und 16 Uhr verbreitet die interkulturelle Bad „Shaian“ auf dem Dorfplatz ihren unverwechselbaren Sound, ihnen folgen „Fobilies and Friends“ nach. Steffen Boiselle gestaltet am Samstag und Sonntag gegen eine Spende einen persönlichen „100 Prozent Pälzer“ Cartoon im Weingut Meinhardt-Hild. Orientierungshilfe bietet der Infostand in der Bismarckstraße 17.

In einer Benefizaktion wird das von Natalia Schäfer gespendete Originalbild des Feuerfisches versteigert. Das Mindestgebot beträgt 300 Euro. Gebote können vorab schriftlich und bis 17 Uhr am Sonntag am Infopoint abgegeben werden. Die Veranstalter empfehlen eine Anreise mit der Rhein-Haardtbahn.