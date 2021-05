Die Haushalte für Soziales und Sport für das kommende Jahr wurden vom Dürkheimer Sozial-, Sport- und Schulträgerausschuss bei sieben Enthaltungen der CDU-Ausschussmitglieder gebilligt. Ein Thema bei der Diskussion waren noch nicht ausgeführte Investitionen.

Andrea Storminger, Rektorin der Salierschule, sagte, an allen Grundschulen stünden Investitionen aus, die noch nicht umgesetzt worden seien. Oft handle es sich dabei um Kleinigkeiten, wie das Aufstellen einer Schaukel. In den Kindertagesstätten sei das nicht anders, so der Hardenburger Ortsvorsteher Thorsten Brand (CDU). In der Hardenburger Kita liege seit einem Jahr ein Rollo, das darauf warte, installiert zu werden. Bei der Verwaltung sei bekannt, dass einiges ausstehe, sagte André Schuff, Leiter des Fachgebiets Soziales. Derzeit würden Listen zum Abarbeiten aufgestellt. Doch der Baubetriebshof habe nicht genug Kapazität.

Marita Zeppei (SPD) und Christine Michler (CDU) regten an, Handwerker zu beauftragen. Aus haushaltstechnischen Gründen sei das nur schwer machbar, zudem müsse dann geprüft werden, ob die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt wurden, entgegnete Schuff. „Wir schieben keinen Berg vor uns her, das sind nur Einzelfälle“, betonte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) energisch, nachdem weiter Kritik an den unerledigten Arbeiten geäußert wurde. Der Baubetriebshof sei im vergangenen Jahr durch lange Krankheiten und Umstrukturierungen stark beeinträchtigt gewesen. Zudem „steigt die Menge der Wünsche von Kindertagesstätten und Schulen“, so Glogger. Eine Lanze für die Verwaltung brach Gerry Kuhn, Leiter der Kindertagesstätte an der Isenach: Es gebe keine grundsätzlichen Probleme. „Wenn ich einen Wunsch deutlich artikuliere, dann wird das auch gleich gemacht“, so Kuhn.

Ob das Geld, das für Reinigungskräfte im Haushalt 2021 eingeplant ist, ausreiche, wollte Brand wissen, auch im Hinblick darauf, dass in Pandemie-Zeiten besonders gründlich gereinigt werden müsse. Glogger und die Beigeordnete Judith Hagen (Grüne) erläuterten, dass die Reinigung kein unproblematisches Thema ist. „Der Rechnungshof hat kritisiert, dass wir 20 bis 30 Prozent zu viel Zeit angesetzt und deshalb zu viel Geld ausgegeben hätten“, berichtete Glogger. Der Stadtrat müsse entscheiden, ob die Reinigungszeiten beibehalten oder reduziert werden. Das sei aber nicht das einzige Problem. Ein Teil der Einrichtungen werde von Reinigungsfirmen geputzt. „Hier sind wir häufig mit dem Ergebnis nicht zufrieden“, verriet Glogger. Es sei Ziel, alle Einrichtungen von eigenen Putzkräften säubern zu lassen, es sei aber „extrem schwer“ Reinigungskräfte zu finden.

In einigen Einrichtungen seien die Energiekosten zu hoch, so Bernd Rudolph (Grüne). Er plädierte dafür, Investitionen zu tätigen, die zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen. „Die Valentin-Ostertag-Schule ist eine energetische Katastrophe“, so Hagen. Doch seien hier Investitionen geplant, „wir wollen aus der VOS eine energetische Vorzeigeschule machen“, kündigte Hagen an. ann