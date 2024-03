Am kommenden Sonntag begehen wir den 4. Fastensonntag, den Sonntag Lätare. Lätare kommt aus dem Lateinischen, von Laetare, und wird übersetzt mit „Freue dich!“ Mit diesem Sonntag ist die Mitte der Fastenzeit überschritten, deshalb hat dieser Tag einen fröhlicheren, tröstlichen Charakter, da das Osterfest näher rückt. Das wird in der katholischen Kirche traditionell auch durch die liturgische Farbe der Gewänder ausgedrückt. In das Violett der Fastenzeit mischt sich an diesem Tag schon ein wenig von der weißen Liturgiefarbe des nahen Osterfestes, was einen rosa Farbton ergibt. Das österliche Weiß strahlt gewissermaßen durch das Violett hindurch.

Lange bevor Ostern zum Hauptfest der christlichen Welt wurde, feierten zahlreiche Völker um die gleiche Zeit die Einkehr des Frühlings, das Wiedererwachen der Natur nach dem Winter. Diese ganz elementare Freude über das erneute Blühen und Wachsen rings um uns begleitet auch heute noch unseren Osterjubel, den befreiten Ausruf: „Christ ist erstanden!“ Doch gibt uns die Osterzeit und die vorausgehende Fastenzeit auch Anlass, über zentrale Fragen unseres Lebens, über den Sinn unseres Daseins nachzudenken.

Allemanischer Brauch vertreibt den Winter

In vielen Gegenden unseres Landes wird auch der Brauch der symbolischen Winterverbrennung an diesem Sonntag gefeiert, der oft mit einem Sommertagsumzug einhergeht. Vielen ist dieses Brauchtum aus unserer näheren Umgebung bekannt. In Forst ist das „Hansel-Fingerhut-Spiel“ 1721 bereits urkundlich erwähnt. Mit diesem Brauch aus der alemannischen Fasnacht soll jedes Frühjahr der Winter vertrieben werden. Nach der Sonntagsmesse am Vormittag werden an alle Kinder „Spitzwecken“ ausgeteilt. Als erstes Frühlingsfest in unserer Region hat es sich zu einem beliebten Besuchermagneten entwickelt.

Aber was kann uns heute der Sonntag Lätare, ja der Sonntag allgemein, vermitteln? Die meisten Menschen freuen sich auf ein Wochenende. Nicht zufällig verabschieden sich viele freitags mit dem Wunsch: „Ich wünsche ein schönes Wochenende!“ Die Last der Woche soll abfallen. Der Mensch will versuchen, wieder ganz zu sich zu kommen.

Zeit, um sich selbt kennenzulernen

Der Philosoph Heraklit hat einmal formuliert: „Der Seele Grenzen kannst du nicht ausfindig machen, wenn du auch alle Wege absuchtest; so tiefgründig ist ihr Wesen.“ Dennoch gilt: Man muss etwas tun, um sich selbst kennenzulernen. Natürlich braucht man dafür Zeit. Aber wo sind meine eigenen Grenzen? Meine Mitmenschen kennen sie zumeist besser als ich selbst, denn sie leiden doch ab und an unter diesen Grenzen. „So viel ein Mensch vor Gott ist, so viel ist er wirklich und nicht mehr“. So hat es Franz von Assisi auf den Punkt gebracht. Diese Erkenntnis müsste man für sich selbst entdecken. Ein wenig mehr Güte, Liebe, Licht und Wahrheit in der Welt sollten durch mich gerade am Wochenende Platz finden. So gibt es viele Möglichkeiten, den Sonntag Lätare, den Sonntag allgemein, zu begehen: ein Gottesdienstbesuch, ein gutes Buch lesen, ein Spaziergang in der Natur, einen Kranken besuchen oder am Nachmittag das Sommertagsfest in Forst aufsuchen.