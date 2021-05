Das passt: Ein gelber Falter sitzt an einer gelben Pflanze. Es ist ein Zitronenfalter. Dass die Wildblume „Löwenzahn“ heißt, weißt du natürlich schon. Wenn sie verblüht ist, kennst du sie auch als Pusteblume.

Ihre dicht gedrängten kleinen Zungenblüten sehen wie eine einzige Blüte aus, sie bilden aber gemeinsam einen Blütenstand. In ihnen finden Insekten viel Pollen und Nektar. Auf dem Foto siehst du, wie der Zitronenfalter seinen Saugrüssel ausgerollt hat, um Nektar aufzunehmen. Während er sitzt, klappt er seine Flügel fast immer zusammen. Dann werden die gelbgrünen Unterseiten sichtbar.

Der hübsche Schmetterling kann bis zu einem Jahr alt werden. Jetzt sagst du vielleicht, dass das ja nur ein kurzes Leben ist. Für die Falter gelten aber andere Maßstäbe. Ein Jahr ist in der Welt der Schmetterlinge eine ungewöhnlich lange Lebenszeit.

Schon sehr früh im Jahr kann man den Zitronenfalter entdecken. Dann ist er aus der Winterstarre erwacht. Die kalte Zeit hat er tatsächlich draußen als erwachsenes Insekt überdauert. Sein Versteck liegt oft unter Blättern, zum Beispiel in Efeu und Stechpalmen. Um auch bei strengem Frost zu überleben, ist das Tier gut gerüstet: In seinem Körper hat es Glyzerin eingelagert. Dieses sirupartige Gefrierschutzmittel verhindert, dass sich Eis in der Körperflüssigkeit bildet.

Übrigens haben nur die männlichen Zitronenfalter gelbe Flügel. Die Weibchen sehen weißlich-grün aus und fallen kaum auf. Nach der Paarung im April legen sie ihre Eier an bestimmten Sträuchern ab, meistens einzeln oder nur ganz wenige an einer Stelle, insgesamt aber 100.

Daraus schlüpfen gelbgrüne Raupen, erst noch winzig klein. Später sind sie ganz grün, also gut an die Farbe der Blätter angepasst. Das soll sie davor schützen, von hungrigen Vögeln entdeckt zu werden. Vor allem fressen Zitronenfalter-Raupen an den Blättern des Faulbaums. Bald verpuppen sie sich und im Sommer schlüpfen die fertigen Falter aus der Puppe.

Die Zitronenfalter des Vorjahres aber sterben im frühen Sommer. Nur die Tiere der neuen Generation siehst du danach noch fliegen. Sobald der Herbst naht und es kühler wird, ziehen sie sich zurück und suchen einen Platz zum Überwintern.