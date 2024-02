Für mich war es einmal ein Erlebnis gewesen: Ich war mit dem Zug nach Augsburg gereist, um meinen Mitbruder zu besuchen. Es war in der Ferienzeit. Der Zug war fast überfüllt. Man konnte sich nirgends hinsetzen und hatte kaum Platz zum Stehen. Plötzlich kam ein junger Mann und ging an der Menschenschlange vorbei. Er hatte eine Fahrkarte in der Hand und suchte seinen reservierten Sitzplatz. Der gesuchte Platz war direkt vor mir. Auf diesem Platz saß jedoch bereits eine ältere Frau, obwohl sie wusste, dass der Platz reserviert war. Als sie den jungen Mann sah, wollte sie aufstehen und ihm Platz machen. Der junge Mann sagte zu ihr: „ Bleiben Sie sitzen. Ich kann stehen.“ Diese Geste hat mich damals fasziniert, und sie tut mir heute noch gut.

Was hatte den jungen Mann dazu bewogen, seinen Platz an die Frau abzugeben? Aus Mitgefühl? Aus Barmherzigkeit? Aus Respekt? Aus einem moralischen Ethos heraus? Man kann weiter spekulieren. Was auch immer der Grund war, der junge Mann hat gehandelt und es wirklich gut gemacht. Er hat auf seinen Anspruch auf einen reservierten Sitzplatz verzichtet, damit ein anderer davon profitieren konnte. Was mich daran faszinierte, war die Bereitschaft zum Verzicht.

Verhalten überprüfen

Für manche könnte ein solcher Akt des Verzichts in der obigen Geschichte selbstverständlich sein. Aber für mich geht es um etwas, das mich in der Fastenzeit begleiten könnte. Die Fastenzeit ist für Christen eine Zeit der Vorbereitung auf Ostern. Sie beginnt am Aschermittwoch und dauert 40 Tage. Es sollte eine Zeit sein, in der ich in mich hineinschaue und mein Verhalten überprüfe. Ich muss mir die entscheidenden Fragen stellen: Wie lebe ich mein Leben? Lebe ich nur für mich selbst? Interessiere ich mich für das Leben der Menschen um mich herum? Geht es mir nur um mich selbst und um das, was ich will, und nicht um das, was ich nötig habe? Fragen wie diese gelten nicht nur für Christen. Jeder kann sie sich stellen.

Der junge Mann verzichtete auf etwas, das ihm wichtig war, und die ältere Dame profitierte davon. Auf etwas zu verzichten ist eine Art Fasten, (denn wenn man fastet, verzichtet er auf etwas), und es ist auch ein Akt der Liebe. Ich opfere etwas für einen oder mehrere anderen Menschen. Es bringt mir nicht viel, wenn ich nur faste und mein Fasten kommt niemandem zugute. Wenn ich faste, spare ich etwas. Was ich gespart habe, gebe ich an die Armen weiter.

Es geht nicht nur darum, etwas weggeben zu wollen, sondern ich sollte auch darüber nachdenken, wo ich etwas festhalte oder zurückhalte, das anderen helfen könnte. Dann sollte ich mich davon trennen und es loslassen, damit ein anderer davon profitieren kann. Wo es mir schwierig erscheint, bitte ich Gott im Gebet um seine Gnade. Ich nehme mir mehr Zeit für das Gebet und bete besonders für alle, die niemanden haben, die allein sind, die unheilbar krank sind und für alle, derer niemand mehr gedenkt.

Die Fastenzeit soll mir helfen, mein Leben im Umgang mit meinen Mitmenschen zu hinterfragen. Sie ist Zeit des Nachfragens, des Umdenkens und der Umkehr. In diesem Sinne gilt es, die folgenden Worte aus der Bibel zu beherzigen: „Gib Acht auf dich bei allem, was du tust, … zeig es durch dein Benehmen, … Was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu! Gib dem Hungrigen von deinem Brot und dem Nackten von deinen Kleidern! Wenn du Überfluss hast, dann tu damit Gutes und sei nicht kleinlich, wenn du Gutes tust. … Preise Gott, den Herrn, zu jeder Zeit; bitte ihn, dass dein Weg geradeaus führt und dass alles, was du tust und planst, ein gutes Ende nimmt.“ (Tobit 4,14,15-16,19). Das wäre vielleicht auch etwas für Sie. Denn Fasten bringt uns zum Nachdenken und zur liebevollen Besinnung.