Im Juli und August reifen die erbsengroßen Früchte der Eberesche. Dann leuchten sie hellrot zwischen den grünen Blättern und locken viele gefiederte Gäste an.

Der Vogel auf unserem Foto hat gerade so ein Früchtchen im Schnabel. Du kennst ihn wahrscheinlich: Es ist eine Amsel. Die Weibchen der Amseln und ebenso die Jungvögel tragen braunes Gefieder. Dagegen sind die erwachsenen Männchen ganz schwarz und haben einen gelben Schnabel. Deswegen heißen die Amseln auch Schwarzdrosseln. Sie gehören nämlich zur Familie der Drosseln.

Hier siehst du eine ziemlich junge Amsel. Das kann man an den stärker ausgeprägten Flecken im Federkleid erkennen. In seinem jungen Leben hat dieses Tier schon gelernt, was besonders gut schmeckt!

Aber noch viele andere Vogelarten besuchen die Eberesche. Da kommen zum Beispiel die Singdrossel, das Rotkehlchen, der Dompfaff, die Mönchsgrasmücke, um nur einige zu nennen. Kein Wunder, dass es für diesen Baum noch einen anderen Namen gibt: Er heißt Vogelbeere. Das passt!

Vogelbeeren sind eigentlich keine Beeren

Übrigens hat dieser schöne Laubbaum auch umgekehrt einen Nutzen durch die Vögel. Wenn sie die Früchte gefressen haben, scheiden sie deren Samen unverdaut wieder aus. So wird für die Ausbreitung der Vogelbeere gesorgt.

Streng genommen handelt es sich bei den kleinen Früchten nicht um Beeren. In der Fachsprache heißen sie „Apfelfrüchte“. Tatsächlich sehen sie von nahem betrachtet aus wie winzige Äpfelchen. Und weil sie einen großen Wert für Tiere haben, ist es prima, einen solchen Baum im Garten zu pflanzen. Die Früchte sind auch nicht giftig, wie oft behauptet wird. Für Menschen sind sie roh aber ungenießbar und sehr bitter.