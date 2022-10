Große Augen macht der kleine Bewohner dieses Nistkastens im Wachenheimer Burgtal. Eben haben Störenfriede die Türklappe aufgemacht und gucken neugierig in sein Heim.

Das gefällt dem Siebenschläfer gar nicht: Mitten am Tag wird er im Schlaf gestört. Als Nachtkobold muss er sich doch tagsüber ausruhen! Fehlt gerade noch, dass man ihm sein Moosnest ausräumt. Und wirklich, das passiert manchmal: Denn Naturschützer haben solche Nistkästen eigentlich für Vögel aufgehängt. Meistens ziehen hier Meisen und andere Höhlenbrüter ein. Sie bringen Moos, Halme und ähnliches Nistmaterial ins Quartier, anschließend werden die Eier bebrütet.

Begehrte Nisthilfen

Weil es heute nicht mehr genug alte Bäume mit natürlichen Höhlen gibt, sind solche Nisthilfen sehr begehrt. Auch kleine Säugetiere schätzen das Wohnangebot, so zum Beispiel die Schläfer, auch Bilche genannt. Manchmal fressen sie allerdings junge Vögel, die im Nest liegen. Auch deshalb hat man diese Nagetiere früher als Schädlinge bekämpft. Wenn Leute die Nisthilfen reinigten und darin Siebenschläfer fanden, töteten sie viele von ihnen.

Das ist zum Glück vorbei. Also keine Angst, kleiner Siebenschläfer, dir passiert nichts! Geprüft und gesäubert werden die Nistkästen aber weiterhin jedes Jahr, damit im nächsten Frühling wieder ein neues Nest hineinpasst. Besonders voll kann es in einem Kasten werden, wenn ein Schläfer einzieht. Und ordentlich sieht es in seiner Stube auch nicht gerade aus: Das „Klo“ ist angefüllt und liegt direkt neben dem Moosbett.

Bald beginnt der Winterschlaf

Trotzdem: Um nicht weiter zu stören, machen die Betreuer der Nisthilfen hier erst mal nicht sauber. Ohne eine Bewegung bleibt der graue Bilch im Moos sitzen und wartet, bis endlich die Tür wieder zuklappt.

Bald wird er übrigens umziehen: Dann verbirgt er sich in einer frostsicheren Erdhöhle und fällt für sieben oder sogar acht Monate in einen tiefen Winterschlaf.