Wie sich die Eidechse von der Sonne bescheinen lässt! Wenn der Frühling die ersten wärmenden Strahlen schickt, lockt er die Tiere aus ihrem Unterschlupf.

Eidechsen bilden eine Familie in der Tierklasse der Reptilien, auch Kriechtiere genannt. Sie brauchen die Wärme. Wie alle Reptilien sind sie wechselwarm. Man nennt sie so aus gutem Grund: Ihre Körpertemperatur bleibt nicht gleich, sondern sie hängt ganz von der Umgebung ab und wechselt deswegen. Wird es wärmer, erwärmt sich auch das Tier. Sinken aber die Temperaturen, kühlt der Körper aus.

Um sich im Winter vor Frost und Kälte zu schützen, verstecken sich Eidechsen in Erdhöhlen und tiefen Mauerspalten. Dort fallen sie in eine Winterstarre. Sie können sich dann nicht mehr bewegen und fressen monatelang nichts. Erst wenn die kalte Jahreszeit vorbeigeht, können die Tiere allmählich ihre Winterverstecke verlassen.

Eidechsen lassen sich abends nicht blicken

In diesem Jahr gab es schon im Februar milde Tage. Dann kamen die ersten Mauereidechsen hervor. Jetzt haben wir März, und wieder wollen sich die kleinen Reptilien an offenen Stellen sonnen. Wenn sie genug Wärme aufgenommen haben, zeigen sie ihre gewohnte flinke Beweglichkeit. Dann können sie Fliegen und viele andere Insekten erbeuten.

Wichtig ist aber auch, dass die Mauereidechse selbst ihren Fressfeinden entkommt und in einem Spalt oder unter Steinen verschwinden kann. Auch dazu muss sie schnell genug sein. Deswegen lässt sich auch keine Eidechse mehr blicken, wenn es abends abkühlt. Dann ziehen sich die Reptilien wieder in ein Versteck zurück. Gut, wenn sie sichere Spalten und Hohlräume finden, zum Beispiel in Weinbergsmauern, Burgruinen oder in Anhäufungen von Steinen und altem Holz.