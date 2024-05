Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Matthias Wühl ist bereits mit 16 Jahren in die Junge Union (JU) eingetreten. Von 2004 bis 2010 war der 37-Jährige Stellvertreter von Markus Wolf im Kreisvorstand der JU. Mit 18 Jahren wurde Wühl Mitglied der CDU und war ab 2014 für knapp eine Wahlperiode Mitglied des Gemeinderats. Nicht in Erpolzheim, wo Wühl für das Amt des Bürgermeisters kandidiert, sondern in Weidenthal, wo er aufgewachsen ist.

Aus beruflichen Gründen sei er 2018 nach Erpolzheim gezogen, erzählt der Architekt, der seit 2019 Geschäftsführer des Architekturbüros planwerk67 in Bad Dürkheim