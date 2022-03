Wer so früh im Jahr als Falter auftaucht, der hat irgendwo in einem Versteck den Winter überstanden. So wie dieser Admiral am steinigen Wegrand des Spielbergs.

Um von der Märzsonne möglichst viel Wärme aufzunehmen, breitet er seine Flügel aus. Samtig dunkel sind sie, verziert mit weißen Flecken und rötlichem Bandmuster. Dass der Admiral in unserer Region überwintert, war nicht immer so. Doch mit dem wärmeren Klima wird dieses Verhalten sogar zur Regel. Auch konnte der Falter eine gewisse Kälteresistenz entwickeln. Die Nachkommen der Überwinterer verlassen uns im Mai, weil es ihnen bei uns zu warm wird. Sie fliegen nach Norddeutschland bis nach Südskandinavien oder in den kühleren Schwarzwald und die Vogesen. Erst später im Jahr begegnen wir dann wieder der hübschen Art.

Zum Überwintern in die Pfalz

Unser Spielberg-Admiral hat recht abgeflogene Flügel, die am unteren Rand ausgefranst sind. Das deutet darauf hin, dass er weitere Strecken hinter sich gebracht hat. Hier tankt also offensichtlich ein Zuwanderer neue Energie im Sonnenlicht. Vorigen Herbst kam er zum Überwintern in unsere Region.