In der Farbe von Bernsteinen hängen solche Tropfengebilde an manchen Obstbäumen, hier an einem Pflaumenbaum bei Dackenheim. So interessant sie auch aussehen: Laut Obstbaumkenner Philipp Eisenbarth aus Bad Dürkheim sind sie „ein schlechtes Zeichen“. Es handelt sich um „Gummifluss“, auch Gummosis genannt. Dabei tritt aus der Rinde eine weiche, klebrige Masse hervor, die erstarrt und sich oft in Form von Blasen verfestigt. Das Phänomen ist typisch für Steinobst. Als mögliche Ursachen nennt Eisenbarth Pilzkrankheiten, Bakterienbrand oder auch Parasiten. Auf jeden Fall zeigen die gallertartigen Ausscheidungen eine Schwächung des Baums an. Da sie immer öfter nach trockenen Sommern beobachtet werden, sehen Experten die Ursache auch im Klimawandel. Problematisch für betroffene Bäume: Der Gummifluss verstopft Leitungsbahnen, sodass Wasser und Nährstoffe nicht mehr ungehindert durchfließen können. „Der befallene Ast, möglicherweise sogar der ganze Baum stirbt dann langsam ab“, erklärt Eisenbarth.