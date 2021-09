Springen wie ein Frosch, das macht nicht nur Spaß, sondern ist ein Training für den ganzen Körper.

Die Übung Froschhüpfen hat sich die für den Landkreis Bad Dürkheim zuständige Bewegungsmanagerin Britta Blankenfuland aus Bobenheim am Berg in dieser Woche ausgesucht.

Die Beschreibung ist einfach: „Aus der tiefen Hocke springt man so weit es geht nach oben und nimmt dabei, wenn möglich, die Arme mit“, erklärt sie. Weil beim Springen der ganze Körper beteiligt ist, ist das „eine gute Koordinationsübung, die alles durchbewegt“, aber vor allem die Beine trainiert. Noch ein positiver Aspekt der Übung ist, dass laut Blankenfuland schon kleine Kinder „auf jeden Fall ab zwei Jahren, manche schon früher“ mitmachen können. „Die bekommen das schon hin und haben echt Spaß dabei“, erzählt die Mutter von fünf Jungs aus Erfahrung.

Wollen die Kinder sich miteinander messen, lässt sich daraus auch ein Wettkampf machen mit der Frage: „Wer kann weiter hüpfen?“ Denn antürlich ist nach „vorne springen“ die passende Variante zu „so weit wie möglich nach oben“.

Um eine konkrete Anzahl von Wiederholungen geht es, wie so oft bei den Übungen für Kinder, nicht. „Sie sollen einfach Spaß an der Bewegung haben. Kinder können das machen, so lange sie es aushalten.“ Blankenfuland weiß aber auch: „Wenn man das fünf- bis zehnmal gemacht hat, merkt man das schon ganz ordentlich an den Beinen.“

Die Serie

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Zeiten der Pandemie in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden. Die bisher erschienenen Artikel sind unter www.rheinpfalz.de/lokal/bad-duerkheim_artikel,-runter-vom-sofa-und-einfach-anfangen gesammelt.