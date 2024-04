Nur wenige Tage ist es her, dass wir Ostern gefeiert haben! Osterhasen und Ostereier sind wieder verpackt – und alles ist, als sei nichts gewesen. Für die, die an Ostern den Osterhasen feiern, ist das folgerichtig. Für einige von uns ist Ostern ein christliches Fest. Wir feiern die Auferstehung Jesu – eine Feier des Triumphs des Lebens über den Tod, des Lichts über die Dunkelheit, der Freude über den Schmerz, der Vergebung über die Sünde. Eigentlich dürfen wir das ganze Leben feiern: Ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Gott sei dank, wir sind erlöst.

Das Gedenken an Ostern ist für Christen zentral. Wäre Jesus nicht für unsere Sünden gestorben, wäre er nicht, wie er voraussagte, nach drei Tagen wieder auferstanden, dann würde unsere gesamte Hoffnung auf nichts als Lügen und Unwahrheiten beruhen. An Ostern – da scheiden sich im wahrsten Sinne des Wortes die Geister. Für Christen ist Ostern mehr als eine Spaßveranstaltung mit materiellen Vorteilen, Feiertagen, Geschenken oder Eierschießen. Um wirklich die wahre Botschaft von Ostern zu verstehen, müssen wir begreifen, warum Christus zu uns kam, litt, starb und auferstanden ist und jetzt lebt.

Erzbischof Stack: „Liebe nagelte Jesus ans Kreuz“

Daher schreibt der emeritierte Erzbischof George Stack von der Erzdiözese Cardiff in seiner kurzen Betrachtung zum Karfreitag: „Es waren keine Nägel, die Jesus am Kreuz hielten … Wir sprechen von Jesus als einem Menschen, der aufgrund der Sünde starb, die er für alle Menschheit zu tragen übernahm. Diese Erklärung ist wahr, geht aber nicht weit genug. Der wahre Grund für seinen Tod war die Liebe, die ihn ans Kreuz nagelte. Und er wollte, dass die Menschen an die Liebe glauben, denn das ist es, was Gott ist. Ja, die gleiche Liebe, die ihn getötet hat, lässt ihn auch weiterleben, nicht zuletzt in jedem anderen, der diese Liebe auf aufopfernde Weise widerspiegelt.“

Es war wirklich Liebe, die ihn am Kreuz hielt. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt (Joh 15,13). Und er möchte, dass wir an diese Liebe glauben und sie leben. So wie der Tod und die Auferstehung Christi für das Christentum wichtig sind, sollte auch das Leben eines Christen die wahre Bedeutung von Ostern widerspiegeln. Wir sind dazu aufgerufen, die Liebe zu leben. Die Liebe, die über uns selbst hinausgeht, die die Schmerzen, Gefühle und Schreie anderer spürt. Die Liebe, die keinen Vorwand, keine Täuschung, keine Falschheit kennt. Diese allumfassende Liebe, die sich über Menschen und Stämme, Regionen und Religionen, Länder und Kontinente erstreckt.

Osterfeier ist kein totes Ritual

Die gesamte Ostervorbereitung und -feier wird zu einem toten Ritual, das keine konkreten Auswirkungen auf unser Leben und unsere Gesellschaft hat, wenn wir nicht an den wahren Grund seines Todes und seiner Auferstehung glauben. Und wenn wir nicht in seinem Sinne leben. Die einzige Möglichkeit für uns, uns mit dem auferstandenen Christus zu identifizieren, besteht darin, nach seinem Gebot zu leben. Denn für uns hat er sein Leben hingegeben und sagt: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage (Joh 15,14).“

Pater Chimaobi Nwabuike ist Pater in der Pfarrei Hl. Lukas, Hettenleidelheim