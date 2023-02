Von Ingrid Moos

In meinem Kochbuch liegt ein Zettel mit einem handgeschriebenen Rezept, um das ich eine Kollegin gebeten hatte. Als erste Zutat wird genannt: „Man nehme so viel Liebe, als man hat.“ Dann folgt alles andere sowie die einzelnen Schritte der Zubereitung. Und zum Schluss heißt es: „Schmeckt am besten in Gemeinschaft.“

Mir scheint, dass dies ein leckeres Rezept für die Fastenzeit ist – egal was zwischen der ersten und der letzten Zeile nun an als Koch- oder Backrezept geschrieben ist. Wenn mit so viel Liebe, als man hat, gekocht oder gebacken und dann in Gemeinschaft gegessen und getrunken wird – dann hat die Köchin oder der Bäcker etwas Wichtiges erkannt, das unser Leben reicher macht. Und darum geht es in der Fastenzeit: Wir sollen den Blick weiten und so wieder einmal bewusst wahr-nehmen, was wichtig und lebenswert ist. Ich schreibe das Wort „wahr-nehmen“ gerne mit einem Bindestrich – dann sieht man sofort, dass es etwas mit „Wahr-heit“ zu tun hat: Es geht um etwas Wesentliches. In der Fastenzeit geht es in Wahr-heit ja nicht darum, möglichst viele Kilos abzunehmen, oder auf irgendetwas nur um des Verzichts Willen zu verzichten.

Mit Liebe für den Gast vorbereiten

Da wird man höchstens griesgrämig und unleidlich. Und davon hat man weder selbst etwas noch die Umgebung – und am wenigsten Gott, dem man so gerade nicht gefällt.

Wie anders aber, wenn man mit so viel Liebe, als man hat, etwas für einen Gast vorbereitet. Das beginnt schon mit meiner Überlegung, was ich kochen oder backen könnte, zum Mittagessen oder Nachmittagskaffee oder lieber zu einem Abendessen? Erinnere ich mich daran, ob da schon mal eine Bemerkung über ein Lieblingsessen fiel, oder ein Hinweis auf eine Situation, in der eine Mahlzeit wichtig war? Mit so viel Liebe kochen, als ich habe, heißt auch, dass ich bewusst einkaufe – wozu auch ein nettes Wort an der Kasse gehören darf. Beim Kochen oder Backen erinnere ich mich an Begegnungen mit meinen Gästen – sie sind mir wichtig, ich will eine Beziehung mit ihnen pflegen (was ja auch das Anliegen Gottes ist: mit uns in einer guten Beziehung zu sein). Überhaupt endet das Rezept ja mit dem Hinweis, dass es in Gemeinschaft am besten schmeckt.

Pellkartoffel mit Quark als Festmahl

Selbst wenn man wie ich keine Sterne-Köchin ist und keine Meisterschaft in der Konditorenkunst erlangt hat, kann man mit viel Liebe kochen und in Gemeinschaft genießen.

Ich erinnere mich an ein wahres Festmahl im Kolleginnenkreis, das die Gastgeberin mit den Worten eröffnete, dass sie lange überlegen musste, was denn uns allen schmecken und keine Allergien hervorrufen würde. Dann gab es Pellkartoffeln und Speisequark und vor allem eine lange und heitere Tischrunde. Die Feststellung, dass wir schon lange nicht mehr so gut gegessen hatten, kommentierte die Gastgeberin, dass es wohl an dem frischen Schnittlauch lag, den sie eigens für uns besorgt hatte. Er war das Zeichen ihrer Liebe für uns.