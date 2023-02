Von Marcel Ladan

Es war Anfang der 1990er-Jahre, als ich zum ersten Mal am Straßenrand stand und einen Karnevalsumzug miterlebte: bunte Kostüme, beeindruckend dekorierte Wagen, diese große Menschenmenge.

Auch an die Faschingstage aus meiner Kindheit in einer etwas anderen, viel dezenteren Tradition konnte ich mich trotz sehr jungen Alters gut erinnern. In unserem Dorf zogen Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus und wurden an den Haustüren mit Berlinern und Süßigkeiten beschenkt. So zog auch ich, nachdem ich feststellte, dass die Maske sitzt, mit einer kleinen Gruppierung los.

Ich wurde nicht erkannt

Obwohl das Gemeinsam-unterwegs-Sein und die Süßigkeiten, die wir bekamen, erfreuten, würde mir etwas anderes für immer in guter Erinnerung bleiben: Wir kamen an die Tür einer älteren Nachbarin – circa 20 Meter Luftlinie entfernt von unserem Haus. Als sie die Tür öffnete, forderten wir schnell die Süßigkeiten, doch sie wollte vorher wissen, wer sich unter der Maske verbirgt, und fing an zu raten. Die Anspannung war groß, doch bei Weitem nicht so groß wie die Freude, dass sie es schlussendlich nicht erraten konnte. Sie nannte viele Namen anderer Kinder aus dem Dorf, überlegte lange, doch letztlich musste sie aufgeben. Auf mich kam sie nicht. Ich wurde nicht erkannt.

Ich musste oft an diese Begegnung denken und erzählte es auch voller Stolz immer wieder. In einem etwas „höherem“ Alter war ich dann reif genug, es zu verstehen: Natürlich hatte sie mich erkannt. An meinen Schuhen, den Haaren, der Stimme. Unser Dorf war so klein, meine Maske sehr dezent, vermutlich sah sie sogar, aus welchem Haus ich kam. Es kann auch sein, das jemand von meinen Eltern am Hoftor stand und ihr zuwinkte. Natürlich wusste sie, wer ich war.

Wieder darüber gefreut

Ich weiß nicht mehr, wie lange die Enttäuschung andauerte, als mir bewusst wurde, dass ich an diesem Tag nicht unerkannt blieb. Ob es sich um Minuten, Stunden oder auch Monate und Jahre handelte, kann ich nicht sagen. Irgendwann aber – da war ich wohl dafür reif genug –, hat mich die Erinnerung an diesen Tag wieder mit Freude erfüllt.

Mit dem Aschermittwoch, es sind noch einige Faschingstage bis dahin, beginnt die Fastenzeit. Mein verstorbener Professor nannte sie auch „den Frühling des Lebens“. Diese 40 Tage schaffen bewusst den Raum für uns, mit einigen ungesunden Gewohnheiten aufzuhören, für ein erfüllteres Leben, in dem einiges nun die Gelegenheit bekommt zu blühen: die eigene Lebensenergie, Beziehungen zu anderen Menschen und auch meine Beziehung zu Gott.

Ja, Gott, der – so wie meine Nachbarin damals – uns immer kennt. Auch in Lebenssituationen, in denen wir am liebsten unerkannt geblieben wären. Aber keine Sorge. Es folgt eine kurze Enttäuschung, dass man er- und gekannt wurde. Nach einem guten „Frühling des Lebens“ folgt dann die Freude darüber.