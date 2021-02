Wann hatten Sie das letzte Mal Spielräume für sich? Zeit, einfach sein zu dürfen? Oder das zu tun, was man gerade will? Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Die evangelische Fastenaktion „Sieben Wochen ohne“ hat dieses Jahr das Motto „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“.

Ich muss bei Spielraum an eine Postkarte auf einer Playing-Arts-Fortbildung denken: „Ich Spielraum schaffen“. Freiräume schaffen, so zu sein, wie ich bin; unverplante, unverzweckte Zeit. Ich -Zeit. Wo sind meine Spielräume für Spielerisches, fürs Ich-Sein in meinem Leben?

In der Schöpfungsgeschichte (1. Mose) steht: „Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, dass er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte.“ Gott ruhte. Nicht weil er sich hätte ausruhen müssen, sondern weil er am siebten Tag den Ruhetag erschaffen hat, als Geschenk für uns. Gott schenkt uns Ruhe-Zeit, Spielräume.

Auszeiten vom Alltag sind wertvolle Unterbrechungen, denn durch das Pausieren entsteht Erholung und Rückbesinnung auf mich selbst. Diese Ruhe-Zeiten und Spielräume müssen aber geschaffen werden. Sie sind nicht automatisch da. Man muss sich die Zeit dafür nehmen, die Zeit für dieses Geschenk. Das könnte doch ein Vorhaben für die jetzige Fastenzeit werden: Auf die Suche nach den eigenen Ich-Spielräumen zu gehen und sich Ich-Zeit schaffen und anderen zu gönnen.

Wie wäre das? Ich will es in den nächsten Wochen versuchen. Vielleicht gehe ich an einem sonnigen Tag spazieren und arbeite erst dann weiter oder lese einen interessanten Artikel oder eine Andacht oder singe oder höre gute Musik und tanze vielleicht dazu oder telefoniere mit geliebten Menschen oder machen was Schönes zu zweit oder mal ein paar Minuten gar nichts. Mal sehen. Einfach mal im Alltag stoppen und in sich reinhören, was gerade dran ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Ich-Spielraum in den nächsten Wochen immer wieder finden, diese Auszeiten genießen und dabei Kraft tanken können.