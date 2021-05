Eigentlich sind sich alle einig: 2020 wird als wurstmarktloses Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagt, es käme einem Wunder gleich, sollte am zweiten und dritten Septemberwochenende das größte Weinfest der Welt gefeiert werden können. Und der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU) verweist auf die Masseninfektion in Ischgl, wo ein Einzelner auf Après-Ski-Parties vermutlich Hunderte Menschen mit Covid-19 angesteckt hat. Das mache es unvorstellbar, im Jahr der Corona-Pandemie Wurstmarkt zu feiern.

Das Virus wird noch da sein

Tatsächlich liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Fest der Feste 2020 stattfindet, im Promille-Bereich: Das Coronavirus wird im Herbst nicht „ausgetrocknet“ sein, wie es ein Virologe formulierte. Auch wenn erste Impfstoffe in der Testphase sind, so werden diese selbst im besten Szenario in diesem Jahr kaum zur Verfügung stehen. Und man mag sich kaum ausmalen, wie sich das Virus in Schubkärchlern, Festzelten oder samstagabends um zehn Uhr vor dem Riesenrad verbreiten könnte. Warum also dann nicht gleich absagen? Darüber ist eine Debatte entbrannt, die sich auch quer durch so manche Familie zieht – und natürlich auch in der Politik geführt wird.

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat, in dem die Vorsitzenden aller Stadtrats-Fraktionen und die Beigeordneten vertreten sind, hat Glogger die Entscheidung getroffen, dass erst einmal noch nicht abgesagt wird. Zum einen in der Annahme, dass eine Regelung des Landes den Wurstmarkt 2020 ohnehin undurchführbar machen wird, zum anderen als Zeichen der Verbundenheit gegenüber den durch die Krise in Existenznöte gebrachten Schaustellern. Formell absagen könne man das Fest auch noch im Mai oder im Juni. Bis dahin entstünden keine Kosten.

Steiniger dagegen fordert eine rasche Absage, um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Auch unpopuläre Entscheidungen müssten in der Politik getroffen werden.

Doppelte Signalwirkung

Eine „überstürzte“ Absage des Fests zum jetzigen Zeitpunkt sei das falsche Zeichen, schrieb die Dürkheimer SPD in einer Antwort auf Steinigers Vorstoß in einer Erklärung. Für die Schausteller trifft das zu: In der Branche kommt die Entscheidung gut an, erst einmal nicht abzusagen. Allerdings birgt dieses Vorgehen die Gefahr, dass Hoffnungen geweckt werden, die sich nach menschlichem Ermessen nicht erfüllen lassen.

Hinzu kommt die Signalwirkung an die Bürger, denen die Minimalchance auf eine Rückkehr zu einem großen Stück Dürkheimer Normalität vielleicht noch im Herbst in Aussicht gestellt wird. Doch auch diese Hoffnung ist trügerisch. Denn um das Virus unter Kontrolle zu halten, ist gerade nach den ersten Lockerungen weiterhin große Disziplin der Menschen gefragt. Das wird im Herbst nicht anders sein. Der Verzicht auf Großveranstaltungen gehört zu den Zeichen der Corona-Zeit – ob in Konzertarenen, Fußballstadien oder auf dem Wurstmarktplatz. So sehr er auch schmerzt.