Dass auch Friedhöfe interessante Eindrücke bieten, zeigt Gästeführerin Renate Bremicker bei Rundgängen über den Wachenheimer Friedhof. So kam es dazu.

„Ich bin ein unruhiger Geist, auch lerne ich gern und will mich immer weiterentwickeln“, sagt Bremicker, die mit ihrem Ehemann seit etwa 30 Jahren in Wachenheim wohnt. Nach der Schule hat Bremicker eine Ausbildung zur Chemielaborantin absolviert, in diesem Beruf mehrere Jahre gearbeitet, sich dann entschieden, Heilpraktikerin zu werden. Wenn sie etwas mache, dann mache sie es gründlich. Das Ehepaar zog damals eigens um, damit Bremicker eine anerkannte Heilpraktikerschule in Bochum besuchen konnte.

In Wachenheim eröffnete sie schließlich ihre eigene Heilpraktiker-Praxis. Zuvor und auch während der Jahre, in denen Bremicker die Praxis führte, erwarb sie weitere Qualifikationen, unter anderem im Bereich Akupunktur, als Fastentherapeutin und als Qigong-Lehrerin. „Ich hatte eine gut gehende Praxis“, sagt Bremicker heute. Als sie 65 Jahre alt war, schloss sie diese 2019.

„Ich mache immer Ehrenamtliches“

Auf Anregung von Patienten hatte sie schon Jahre zuvor angefangen, nebenbei an Volkshochschulen Kurse zu geben. „Mich hat das Neue gereizt“, erklärt sie. Durch Kontakte, und weil sie immer gern etwas Neues macht und dazu lernt, hat Bremicker vor etwa acht Jahren an einer Gästeführerausbildung des Bezirksverbands Pfalz und der Verbandsgemeinde Lambrecht teilgenommen. Zunächst bot sie nur Führungen in der VG Lambrecht an, später sei sie von der Tourist-Information Wachenheim gefragt worden, ob sie auch dort Gästeführungen anbieten würde.

In Wachenheim war Renate Bremicker nicht nur wegen ihrer Praxis keine Unbekannte. „Ich mache immer Ehrenamtliches“, sagt die 72-Jährige. Über 25 Jahre war sie im Heimatverein Wachenheim aktiv, sie gehört zu den Initiatoren des Wachenheimer Kräutermarkts. Bremicker engagiert sich in der protestantischen Kirchengemeinde, hat 21 Jahre lang gemeinsam mit anderen die Beete um die Kirche gepflegt, beteiligt sich am Besuchsdienst der Kirchengemeinde.

In Wachenheim bietet die 72-Jährige unter anderem Kräuterwanderungen und Villa-Rustica-Führungen an. Durch ihre Verbindungen zur Kirche sei die Idee entstanden, Kirchenführungen in ihr Programm aufzunehmen. Bei der evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft hat Bremicker eine Ausbildung zur zertifizierten Kirchenführerin absolviert. „Die war sehr fordernd“, berichtet sie. Seitdem führt Bremicker durch die Simultankirche St. Georg.

Es geht auch um Bestattungskultur

Durch die Kirchenführerausbildung sei die Idee zu Friedhofsführungen entstanden. „Friedhöfe gehören zum Leben dazu“, ist Bremicker überzeugt. Schon als Kind sei sie gern auf Friedhöfe gegangen. Viel Zeit und Arbeit habe sie in die Vorbereitung der Friedhofsführung investiert, die bisher drei Mal auf dem Programm der Tourist-Info gestanden hat. Bremicker erzählt, dass sie dafür unter anderem das Museum für Sepukralkultur in Kassel besucht, in den Wachenheimer Heimatheften, im Archiv und im Netz recherchiert hat.

Wachenheim habe einen schönen Friedhof, sagt Bremicker. Und er könne noch schöner sein, wenn der alte Teil besser gepflegt würde. Bei der etwa eineinhalbstündigen Führung informiert Bremicker über die Geschichte des Wachenheimer Friedhofs und über einzelne Gräber. Dabei bemühe sie sich, sensibel zu sein.

Doch geht es bei der Führung nicht nur um den Wachenheimer Friedhof selbst. Bremicker berichtet über Veränderungen beim Umgang mit Tod und Toten, über die Entwicklung der Friedhofs- und Bestattungskultur, über die Bedeutung von Grabsteinen und von Pflanzen auf den Gräbern. Sie spricht über Totenkult, über ausgestorbene Berufe wie den Leichenbitter, informiert, welche Bestattungsformen in der heutigen Zeit möglich sind, über Begräbnisse in verschiedenen Religionen und noch einiges mehr. „Ich kann nicht bei jeder Führung alles ansprechen, deshalb versuche ich herauszufinden, was die Leute interessiert“, sagt Bremicker. Sie versuche auch zu vermitteln, dass mit dem Friedhof nicht nur Trauer verbunden ist, und sie wolle Anregungen geben, sich mit Friedhöfen und dem Tod zu beschäftigen.

Bei den bisherigen Führungen seien überwiegend Wachenheimer dabei gewesen. An den öffentlichen Friedhofsführungen kann jeder teilnehmen, die Führungen können aber auch für Gruppen gebucht werden.