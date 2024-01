Eine Ladenbesitzerin in Bad Dürkheim wird nach eigenen Angaben seit Monaten von einem Mann drangsaliert. Zeugen bestätigen massive Drohungen und üble Beleidigungen. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an die RHEINPFALZ. Doch was können die Behörden unternehmen, um sie zu schützen?

„Ich bin jetzt auch wieder in meinem Geschäft eingeschlossen“, sagt Michaela Mayer (Name von der Redaktion geändert) und nennt den Grund: „Ich habe Angst. Ich möchte nicht abgestochen werden.“ Während der Öffnungszeiten schließe sie inzwischen die Ladentür ab. Der Grund: Seit Monaten wird sie von einem offenbar psychisch kranken Mann bedroht und beschimpft. Er kommt regelmäßig in ihr Geschäft, auch auf dem Weg zum Auto wurde sie schon belästigt. „Einmal hat er sich den Kopf aufgeschlitzt und ist mit blutverschmiertem Gesicht hereinspaziert. Da waren Kinder hier!“, erzählt sie von einem der vielen Vorfälle. Kunden müssten deshalb nun klopfen. „Beim Hereinkommen muss ich sie fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass ich hinter ihnen wieder abschließe. Sonst wäre es Freiheitsberaubung“, schildert die Frau die schwierigen Umstände, unter denen sie seit Juli 2023 versucht, den Betrieb am Laufen zu halten.

